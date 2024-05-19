Nemo говорят, что они работают над решением этого вопроса.

Швейцарские певцы Nemo, которые стали победителями "Евровидения-2024", остались без главной награды конкурса.

Так недавно артисты признались, что после того, как на гранд-финале они от волнения разбили хрустальный микрофон прямо на сцене, им дали запасной. Однако потом организаторы решили его забрать.

"Они дали нам новый микрофон, когда наш сломался. Потом они забрали его, потому что это был не официальный приз, а запасной", - сказали Nemo в эфире Hits radio.

Видео дня

Поэтому сейчас, по словам победителей, награды они не имеют и не знают, почему до сих пор этот вопрос не решили.

"Мы точно не знаем, что случилось, но хрустальный микрофон не в нашем чемодане. Мы сейчас работаем над тем, чтобы забрать его снова. Мы правда не знаем, где он сейчас", - подчеркнул Nemo.

К слову, кроме победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", небинарный участник из Швейцарии стал обладателем профессиональной премии для участников Марселя Безансона в двух категориях. В частности, получили приз в номинации "Художественный приз" и "Приз композиторов".

Напомним, недавно Alyona Alyona и Jerry Heil удивили исполнением песни победителей "Евровидения-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: