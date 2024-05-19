Место "жесткой посадки" президентского вертолета не могут найти уже полдня, судьба президента неизвестна.

Возможная смерть действующего президента Ирана Ибрагима Раиси может создать определенные проблемы в руководстве государства. Об этом пишет ближневосточный корреспондент британского агентства Sky News Алистер Банколл.

Он отмечает, что в Иране президент не является главой государства, а занимает вторую ступень в государственной иерархии после "Верховного лидера", которым является аятолла Али Хаменеи. В случае смерти Раиси, будут назначены досрочные выборы президента, а его обязанности до тех пор будет выполнять вице-президент Мохаммад Мохбер.

Преемником Раиси, скорее всего, будет избран кандидат, которого будет рекомендовать Верховный лидер Хаменеи. "Конечно, еще один ультраконсервативный сторонник жесткой линии", - пишет журналист.

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Сам Ибрагим Раиси в народе не слишком популярен, но его смерть может стать триггером для далеко идущих последствий. По словам британского журналиста, мощные антиправительственные демонстрации, которые с большим трудом удалось обуздать в 2022 году, могут возобновиться.

"Внутри Ирана также есть много диссидентских групп, включая ответвления "Исламского государства", которые могут попытаться воспользоваться этой ситуацией", - отмечает обозреватель.

В долгосрочной перспективе смерть Раиси может иметь последствия даже для верховного лидера.

"Для религиозных и консервативных иранцев смерть Раиси будет причиной для траура; однако для многих это будет смерть человека, у которого были окровавленные руки", - убежден обозреватель.

Авария вертолета с президентом Ирана: что известно

Как писал УНИАН, в воскресенье государственные СМИ Ирана сообщили о "жесткой посадке" вертолета, на котором летел президент страны Ибрагим Раиси. Авария произошла в труднодоступной местности, поэтому спасатели якобы до сих пор не смогли найти место происшествия.

При этом иранские СМИ подают противоречивую информацию о состоянии президента. Сначала писали, что с ним все в порядке, но позже стали сообщать, что его судьба остается неизвестной.

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