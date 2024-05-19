Это показательный пример, почему не стоит абсолютизировать успехи врага по радиоэлектронной борьбе, отмечают эксперты.

Недавно в открытом доступе появились кадры удара Сил обороны Украины по опорному пункту оккупантов, который они обустроили в больнице города Волчанск Харьковской области.

Как пишет Defence Express, характер этого удара позволяет предполагать, что здесь могли быть использованы как и GLSDB, так и управляемые авиабомбы западного образца, адаптированные под советские самолеты, например те же бомбы JDAM-ER или AASM Hammer.

При этом эксперты отмечают, что на этот инцидент стоит обратить внимание, ведь он может раскрыть важную информацию о состоянии российской РЭБ.

Видео дня

Эксперты отмечают, что тот факт, что попадание по захватчикам в больнице в Волчанске таки состоялось, в цель ударило минимум четыре боеприпаса, значительно диссонирует с утверждениями, которые до этого распространялись в западных СМИ и профильных ресурсах о том, что армия РФ имеет настолько мощные средства РЭБ, которые позволяют буквально сбивать с курса управляемые авиабомбы JDAM-ER, или GLSDB, или управляемые 155-мм снаряды.

Кроме того, в некоторых СМИ также распространялась информация, что оккупанты на первых этапах своих наступательных действий на Харьковщине активно использовали средства РЭБ, чтобы "положить" систему управления наших войск, которая опирается на терминалы спутниковой связи Starlink.

Поэтому факт результативного удара управляемыми боеприпасами по врагу выглядит как важный факт, указывающий на то, что на самом деле возможности рашистов в сфере РЭБ не являются абсолютными, отмечают эксперты.

"С одинаковой вероятностью здесь могло произойти два варианта. Или рашисты не смогли обеспечить достаточным количеством средств РЭБ свои подразделения, которые атакуют в районе Волчанска. Или же украинские и западные специалисты успели принять определенные меры, чтобы сохранить устойчивость попадания управляемых боеприпасов западного образца хотя бы в некоторых случаях, которые сейчас происходят во время боев против армии РФ", - отмечают в Defence Express.

Удар по скоплению оккупантов в Волчанске - что известно

Украинские военные нанесли мощный авиаудар по зданию центральной больницы в Волчанске Харьковской области, где скрывались российские оккупанты. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что захватчики использовали больницу как укрытие и место накопления сил. На видео можно увидеть несколько взрывов и разрушения трехэтажного здания.

По словам военного обозревателя Игаля Левина, авиаудар по зданию, которое заняли оккупанты, осуществили с помощью авиабомб, оборудованных комплектом JDAM.

Вас также могут заинтересовать новости: