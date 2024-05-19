Андрей Белоусов, интеллектуал без военного опыта, известен тем, что "поддерживает государственную экономику".

За более чем два года войны против Украины президент России Владимир Путин обнаружил, что технократы, которых он собрал для управления российской экономикой, оказались его самыми надежными солдатами. Об этом в материале для The New York Times пишет международный корреспондент Пол Зонне.

Он отмечает, что российский диктатор сейчас назначил одного из них, Андрея Белоусова, который не имеет военного опыта, министром обороны.

"65-летний господин Белоусов, поклонник Рембрандта, который любит цитировать Федора Достоевского и Карла Юнга, годами стоял в стороне от других технократов, многие из которых предоставляли замечательные экономические советы, даже если они частным образом видели провокационное поведение господина Путина, а также считали опасными геополитические шаги для экономического будущего России", - отмечает автор. Видео дня

В то же время он подчеркивает, что "повышение" Белоусова показывает, как Путин полностью перенаправляет российскую экономику на военные рельсы, а Кремль может еще больше приобщиться к мобилизации промышленности для борьбы.

"Философия, которую господин Белоусов пропагандирует десятилетиями, предусматривает государственное вмешательство главным двигателем экономического развития, в противовес инвестициям частного бизнеса, что делает его особенно актуальным на данный момент", - говорится в материале.

Как отметил экономист Дэвисового центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Андрей Яковлев, есть ряд "других достаточно эффективных технократов", но Белоусов "отличается от этих людей", ведь его идеологический взгляд "в каком-то смысле близок взгляду Путина - относительно этого противостояния с Западом и необходимости делать много вещей для защиты России".

"Идеи господина Белоусова, похоже, стали пьянящими для господина Путина. Российский лидер ищет способ сделать свою новую военную экономику основой будущего развития России, одновременно пытаясь избежать чрезмерных военных расходов, которые, по мнению многих россиян, привели к распаду Советского Союза", - резюмирует Зонне.

Ротации в правительстве РФ

На прошлой неделе правитель России Владимир Путин снял с должности Шойгу и еще нескольких министров. Вместо этого он предложил назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова. Соответствующее решение впоследствии утвердил парламент страны-агрессора.

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