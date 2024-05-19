По словам Алексея Гетьмана, несколько линий обороны должны быть соединены между собой.

Если бы Украина построила линию обороны так, как это сделали российские оккупанты, "это было бы очень неплохо". Об этом в интервью Эспрессо сказал ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман.

В этом контексте он напомнил так называемую "линию Суровикина".

"Она как раз была построена с точки зрения инженерного военного дела довольно грамотно. Поэтому давайте будем, как говорится, справедливыми. Если бы мы построили так, как построили россияне, то это было бы очень неплохо", - отметил военный. Видео дня

По его словам, это должны быть и места для артиллерии, и капсулы сохранения жизни при массированном обстреле, куда люди могут спрятаться.

"Это должны быть блиндажи двух-, а лучше трехэтажные, чтобы на нижних этажах можно было что-то хранить, например, снаряды, патроны, медикаменты, еду - все необходимое, чтобы долго держать оборону. То есть чтобы бойцы были почти неуязвимы во время вражеских обстрелов", - пояснил Гетьман.

Кроме того, он считает, что между первой и второй, второй и третьей линиями обороны, а особенно после третьей должны быть построены так называемые "рокадные дороги", по которым можно было бы быстро передвигаться, если на каком-то участке враг усилит свои наступательные действия.

"Такую дорогу может и трактор проложить, проехав по определенному маршруту. Конечно, эти дороги должны быть соединены одними ходами между собой, то есть первая со второй, вторая с третьей. Обязательно должна быть налажена система проводной связи, потому что ее нельзя заглушить РЭБами, она не уязвима, перебить можно только кабель. Также должно быть несколько линий так называемой "полевки", которые должны быть протянуты для того, чтобы была постоянная связь между подразделениями. И, конечно, это так называемые доты, то есть базовые огневые позиции, которые можно сравнить с крепостью, как башня на крепости, то есть та же логика оборонительных сооружений", - подчеркнул ветеран.

По его словам, если все так построено, то прорваться довольно трудно, особенно если заминировано перед первой линией обороны.

"Несколько линий обороны должны быть между собой соединены, позиции для артиллерии, позиции, где можно прятаться при массированном обстреле и так далее. То есть это так должно быть построено", - резюмировал Гетьман.

Ситуация на фронте - последние новости

Украина тайно перебросила бригады под Харьков перед российским наступлением. Об этом сообщает Sky News. По данным издания, еще до того, как оккупанты совершили вторую попытку прорваться в город, их скопления у границы начала обстреливать артиллерия.

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