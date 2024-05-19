В битве за Харьков большую роль играет малая авиация, и она действительно эффективна.

На отражение российского вторжения в северную часть Харьковщины ВСУ срочно перебросили дополнительные резервы. Среди прочих на защиту второго крупнейшего города Украины было брошено спецподразделение Нацгвардии "Острые козырьки", которое специализируется на беспилотной авиации. Корреспондент британского The Times провел день на передовой с украинскими бойцами и рассказал об увиденном.

Через поселок Липцы идет прямая дорога на Харьков. Именно этот участок вместе с другими подразделениями защищают "Острые козырьки". Село уже разбито российской артиллерией и бомбами, в нем не осталось ни одного уцелевшего дома.

"Пролетая" село на пикапах, "Острые козырьки" прибывают на скрытую позицию, откуда они будут вести свой бой с захватчиками. Главное оружие этого спецподразделения - беспилотники. Разведывательные, камикадзе, со сбросами.

Видео дня

Едва прибыв на позицию, дроноводы услышали треск автоматов неподалеку. Быстро подняв в небо беспилотники, "Острые козырьки" нашли место боя: трое украинских солдат, стоя на коленях в траве вели бой со взводом российских солдат. Дроноводы сразу бросились на помощь своим.

"Первая граната, которую они бросили, легко ранила одного россиянина, а другие бросились в укрытие, срывая их штурм позиций украинской пехоты. Это начало целодневной игры в прятки, ставкой в которой является жизнь и смерть. Лаконичные команды выкрикиваются перед каждым запуском беспилотника. Промахи проклинают, попадания отмечают ударами кулаков, "пятерками" и комплиментами", - пишет корреспондент The Times.

Один российский солдат пытается убежать, бросая на бегу сначала свой рюкзак, а затем шлем. Дроны "Козырьков" преследуют его больше километра до оврага, там оккупант устает и пытается спрятаться в роще, где уже сидят другие россияне. Украинцы бомбят их до тех пор, пока там уже никто не может сдвинуться с места.

"Еще одного мужчину на открытом воздухе зафиксировал FPV-дрон, который начисто оторвал ему голову. Нет сочувствия к солдатам, которые вторглись на их землю, только ненависть", - пишет The Times.

Ликвидация каждого захватчика записывается на видео, а затем превращается в маркетинговый контент для волонтерских сборов на новые дроны. Видео с поля боя передаются через спутниковую связь Starlink в командный центр и размещаются на канале команды в Telegram почти в реальном времени.

"Только что российская штурмовая группа численностью 20 человек пыталась подойти ближе к Харькову. Там их встретила наша пехота, началась перестрелка. Теперь они лежат там в поле и умирают. Пехота прекрасна! Они стреляли в ответ! Они хорошо держали линию! Но в основном российскую штурмовую группу уничтожили именно беспилотниками", - рассказывается в очередном видео для Телеграм-канала.

По подсчетам британского корреспондента, за один боевой выход "Острые козырьки" убили или тяжело ранили около 40 российских солдат. Однако все больше россиян продолжают прибывать, проползая вперед мимо своих мертвых товарищей. Украина до сих пор удерживает Липцы, но битва за Харьков только начинается, отмечает The Times.

Битва за Харьков: последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ отбили часть позиций, ранее захваченных россиянами на Харьковщине. По словам спикера группы войск "Хортица" Назара Волошина, на данный момент украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты сосредоточились на захвате Волчанска, поскольку это позволит им получить тактическое преимущество для дальнейшего наступления в Харьковской области.

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