КАБы предоставляют россиянам большую часть функциональности ракет стоимостью несколько миллионов долларов, при этом их цена в десятки раз ниже..

Россия все чаще использует планирующиее бомбы - дешевые, но очень разрушительные боеприпасы - для продвижения своего наступления в Украине, пишет BBC. Так, только за неделю для обстрела Волчанска было использовано более 200 таких бомб, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в марте на страну было сброшено 3 000 таких бомб.

"Планирующие бомбы создаются путем добавления складных крыльев и спутниковой навигации к старым советским бомбам. Они дешевы, но разрушительны", - пишет издание.

Как отмечает BBC, России удается накапливать планирующие бомбы в больших количествах, потому что их довольно легко производить.

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"Взрывчатая часть - это, по сути, обычная железная бомба свободного падения, которых у России сотни тысяч, оставшихся с советских времен", - говорит британский военный эксперт Джастин Бронк. - "Они оснащены выдвижными крыльями, которые после сброса бомбы раздвигаются, позволяя ей планировать на гораздо большие расстояния".

В то же время присоединенная к ним система спутникового наведения позволяет нацеливаться на стационарную позицию с относительно высокой точностью.

По словам Бронка, механизм бомб предоставляет россиянам большую часть функциональности многомиллионной ракеты, при этом за небольшую долю ее стоимости.

Так, по его расчетам, к советским бомбам, которых у русских предостаточно, добавляются наборы для планирования, которые производятся массово и довольно просты с точки зрения механики, что означает, что стоимость одной единицы оружия может составлять где-то от 20 000 до 30 000 долларов.

При этом разрушения, которые производят планирующие бомбы, необычайно велики, и превращают даже хорошо укрепленные украинские позиции в уязвимые цели.

"Поскольку планирующие бомбы создают гораздо большую мощность взрыва, они с большей вероятностью могут привести к обвалам или гибели людей даже на достаточно хорошо укрепленных позициях. Мощные взрывы также оказывают серьезное воздействие на человеческий организм", - пишет издание.

При этом Бронк отмечает, что перехват бомб в середине полета не является жизнеспособным решением из-за их огромного количества, и ВСУ в таком случае быстро исчерпают все имеющиеся боеприпасы ПВО.

Единственное решение - это поразить самолеты, которые их сбрасывают, либо в полете, либо на земле. Что касается второго варианта, то это сопряжено со значительными рисками, поскольку ракетные установки могут быть замечены российскими беспилотниками и поражены баллистическими ракетами.

Остается вариант использования ракет дальнего радиуса действия или беспилотников для нанесения ударов по российским авиабазам - именно этот метод использует Украина. Однако это решение также не лишено проблем, поскольку США - крупнейший поставщик военной помощи Украине - запрещают Киеву использовать любые свои системы вооружений на международно признанной российской территории.

Удары Украины по аэродромам в РФ

Сегодня ночью СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ ударила по аэродрому "Кущевская" в РФ. Отмечалось, что на этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

в ночь на 15 мая прогремели взрывы на российском военном аэродроме "Бельбек". Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых видно сгоревшие корпуса двух перехватчиков МиГ-31 Foxhound. На одном из них заметно практически полностью уничтоженный МиГ-29. Кроме того предположительно повреждения получил один российский самолет семейства Су-27.

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