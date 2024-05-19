В результате удара пять человек погибли и по меньшей мере шестнадцать человек получили ранения.

Россия сегодня днем нанесла ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области.

Как сообщает полиция Харьковщины в телеграм-канале, в результате удара пять человек погибли и по меньшей мере шестнадцать человек получили ранения.

"19 мая около 11:00 в полицию поступило сообщение об обстреле села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области. По адресу прибыли полицейские и медики. Уже через 20 минут враг снова ударил по той же улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть 8-летний ребенок, который получил легкие телесные повреждения. Также среди пострадавших есть работник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Погиб также местный житель, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу.

Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы.

Также впоследствии в полиции сообщили, что одна из погибших - женщина на 7 месяце беременности.

Также отмечается, что предварительно установлено, что удары были осуществлены ракетами "Искандер-М".

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Россия терроризирует Харьковскую область

Сегодня днем в Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, в Харьковском районе прогремели взрывы. Сначала сообщалось о восьми раненых и четырех погибших, затем количество жертв возросло.

17 мая в Харькове прогремели мощные взрывы. Олег Синегубов написал, что, по предварительным сведениям, противники нанесли удары управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району областного центра. Сообщалось, что погибли три человека, и есть много пострадавших. 18 мая в больнице умер еще один пострадавший от удара по Харьковщине.

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