В частности, если человек исключен из воинского учета - ему не нужно обновлять данные.

18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Что изменилось - рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Что изменится для военнообязанных

Все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ, или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Оно будет доступно для загрузки со смартфонов через App Store и Google Play Market.

"Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных, в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" о себе.

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Если человек имеет статус непригодного и исключен из воинского учета, то ему не нужно обновлять данные. Согласно закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ. Сейчас такими документами являются:

Для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку

Для военнообязанных и резервистов - военный билет.

Могут ли вручить повестку на работе?

В соответствии с положениями порядка мобилизации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержденного постановлением Кабмина, представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений осуществляют оповещение о вручении повесток и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Что делать временно непригодным?

Направление военнообязанных на ВВК может быть выдано только после обновления персональных данных. Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, в течение 9 месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

Автоматический перевод в категорию годных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен. Вопрос о пригодности или непригодности к военной службе решает исключительно ВВК.

Правда ли, что у граждан будут изымать авто?

Выполнение военно-транспортного долга предусматривает возможность привлечения для нужд ВСУ автомобильной и специальной техники, принадлежащей на праве собственности центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам.

Не подлежит передаче ВСУ и другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства.

Мобилизация в Украине: последние новости

Накануне возникли проблемы с приложением для обновления данных "Резерв+". По словам Лазуткина, это произошло из-за того, что система не выдержала нагрузки.

По мнению Le Monde, в Украине призыв на военную службу с 25 лет направлен на "защиту будущего". Ведь Украина должна сохранить 18-25 летних мужчин, чтобы родилось следующее поколение.

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