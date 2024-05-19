По словам демографа, Украина должна сохранить 18-25 летних мужчин, чтобы родилось следующее поколение.

Перед Украиной, которая столкнулась с большим количеством человеческих жертв в войне с РФ, возникла дилемма, ведь чтобы победить в войне, она должна мобилизовать мужчин, однако, чтобы выжить в будущем и обеспечить мир, она должна защитить молодежь, пишет Le Monde.

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью УП отметил, что Украина "потеряла слишком много времени" и что "мобилизация должна происходить с 20 лет", однако он признал, что такая мера является ужасной.

По его словам, после принятия нового закона о мобилизации, изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, позволит мобилизовать около 200 тысяч дополнительных бойцов, однако, он считает, что "этого недостаточно", особенно тогда, когда "Украина потеряла стратегическую инициативу на всей линии фронта". Чмут отметил, если изменить призывной возраст до 20 лет, то можно было бы мобилизовать "один миллион мужчин".

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Несмотря на то, что украинцы негативно реагируют на перспективу продолжения мобилизации, волонтер повторил, что молодые мужчины "здоровые и лучше владеют технологическими инструментами", которые сейчас необходимы для ведения войны.

Однако он признал, что Украина должна думать о своей демографии и послевоенном периоде, ведь чем дольше длится война, тем больше людей погибает и тем меньше граждан, выехавших за границу, возвращаются.

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова сделала тревожный вывод для Украины.

"Около 6 миллионов украинцев выехали из страны. Мы не знаем цифры смертности, потому что никто не называет реальное количество погибших солдат, мы не знаем количество погибших гражданских на оккупированной территории, но мы знаем, что рождаемость падает из-за выезда женщин за границу и мужчин на фронт, а также из-за потери территорий", - объяснила она.

Однако демограф высоко оценила заботу политической власти и украинской армии о "защите будущего страны".

"У нас достаточно мужчин в возрасте от 25 до 60 лет", чтобы идти в бой, и Украина не должна "потерять поколение" молодых мужчин. Из демографических соображений мы должны сохранить 18-25-летних, чтобы они могли иметь детей", - отметила Либанова.

Специалист добавила, что кроме больших войн 20 века, украинские демографические проблемы можно проследить и через депортацию людей в советские трудовые лагеря и тот факт, что в РФ было больше возможностей трудоустроиться, чем в Украине. Единственным исключением стал год после обретения независимости - 1991-1992, когда 200 000 украинцев вернулись домой.

"Основная тенденция заключается в том, что в отличие от стран, которые получают демографическую выгоду от миграции, Украина переживает миграцию как проблему, с выездом ранее в Россию, а теперь в страны Европейского Союза", - добавила демограф.

Также она уже отмечает вызовы, которые могут возникнуть после войны.

"Вызовом будет возвращение украинцев, которые выехали за границу. Кроме того, что наши города рискуют быть разрушенными, а рынок труда будет нестабильным, большинство наших беженцев - это молодые, образованные женщины, которые быстро интегрируются в странах, которые их приняли. А поскольку их мужья, оставшиеся в Украине, также молодые и образованные, существует риск, что после войны к ним присоединятся именно они, а не они вернутся", - подчеркнула она.

Также Либанова опасается, что Украина теряет "огромный человеческий капитал".

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее командир 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Палиса предупредил украинцев об угрозе, которая может наступить совсем скоро. По его словам, важным аспектом является мобилизация в Украине.

"Мне почему-то хочется верить в то, что если не будет дефицита в доукомплектовании, подразделения не так остро будут испытывать все эти нагрузки, как физические, так и моральные. Ощутимо уменьшится выгорание в моральном плане и тому подобное. Это все влияет на качество боя, на качество управления и вообще на всю картинку по линии соприкосновения", - отметил военный.

В свою очередь народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что уклонисты, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала накладывается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф, больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн", - объяснила чиновник.

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