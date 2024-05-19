Эта обтекаемая формулировка может иметь в виду очень широкий спектр потенциальных последствий.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет президента страны Эбрагима Раиси совершил "жесткую посадку". Бывший пилот вертолета Эш Александер-Купер рассказал Sky News, что такая формулировка охватывает целый ряд сценариев: от довольно мягкой или самопроизвольной посадки, которая "немного сгибает металл", до "катастрофы".

"Они могут иметь в виду очень широкий спектр потенциальных последствий. Такую формулировку часто используют как код для авиакатастрофы", - детализировал он.

Эш Александер-Купер отметил, что учитывая погодные условия и особнности местност, кажется, что это сложные районы, где приходится совершать незапланированную посадку.

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В связи с этим, как сообщают СМИ, начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери приказал использовать все ресурсы для оказания помощи в поисково-спасательных операциях, связанных с крушением вертолета Эбрагима Раиси. Сообщается, что Багери даже охранникам приказал принять участие в поисковых работах.

При этом издание отмечает, что вокруг этой авиакатастрофы уже наблюдается и будет продолжать наблюдаться много секретности. Корреспондент издания на Ближнем Востоке Алистер Банкалл заявил, что описание крушения как "жесткой посадки" было "преуменьшением". "Учитывая, кто был на борту... вокруг того, что происходит сейчас, будет очень много чувствительности и секретности", - сказал он.

Банкалл акцентировал, что уже вечер и у спасательных команд осталось не так много времени, поскольку наступление темноты затруднит их поисковые усилия.

"Пока нет никаких предположений, будь то Израиль, Америка или кто-либо еще, [что] за этим стояло какое-либо иностранное вмешательство. Наиболее вероятный сценарий - это сочетание погоды и плохого состояния самолета", - добавил он.

Что случилось с вертолетом президента Ирана

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку. "Государственное телевидение сообщало, что спасатели пытались добраться до места падения вертолета, но им мешали плохие погодные условия. Сообщалось о сильном дожде и тумане, который сопровождался ветром", - отметили журналисты.

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