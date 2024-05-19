Известные супруги пока не комментируют свою личную жизнь.

Известный американский актер Бен Аффлек подогрел слухи о вероятном разводе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание TMZ.

Дело в том, что после недавней информации, что знаменитые супруги больше не живут вместе, мужчину заметили без обручального кольца на пальце. Сначала фотографии Бена, где он едет за рулем без украшения попали в сеть. А потом актера также увидели еще раз без обручального кольца на улице, когда он прогуливался наедине.

Журналисты предполагают, что это может быть подтверждением того, что влюбленные на грани развода или даже уже завершили тайно свои отношения.

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Однако ни Лопес, ни Аффлек не комментируют официально подобные слухи.

Что известно об отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Бен и Дженнифер познакомились в 2001 году. Позже они начали встречаться, а затем Аффлек сделал предложение любимой. Они планировали свадьбу, но неожиданно ее отменили.

В 2021 году пара снова закрутила роман, чем изрядно порадовала поклонников. На этот раз они официально оформили свои отношения и часто появлялись на публике вместе.

Напомним, ранее жена известного украинского актера рассказала о трудностях в отношениях.

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