По его словам, Украина имеет право это делать.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Германию предоставить Киеву дальнобойное вооружение и позволить бить им по территории оккупированного Крыма. По его словам, Великобритания считает Крым неотъемлемой частью Украины, и "тот факт, что его захватил Путин в 2014 году, этого не меняет".

"Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - подчеркнул он в интервью Sky News.

Шаппс отметил, что Великобритания стала первой страной, которая передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и позволила применять ее для ударов по Крыму.

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В свою очередь министр подчеркнул, что Великобритания обеспокоена тесными связями между РФ и Китаем. В стране считают, что Москва и Пекин являются прямой угрозой для демократических принципов.

"Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются", - предупредил Шаппс.

По его словам, президент России Владимир Путин буквально убивает своих оппонентов, а китайский лидер Си Цзиньпин не разделяет ценности свободы и демократии западных стран.

"Итак, если у нас такая ситуация, и они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", - подытожил британский политик.

Военная помощь Украине от Великобритании

Как писал УНИАН, Грант Шаппс подтвердил военную помощь, которую уже получила Украина. Он отметил, что "мир не может ждать" и призвал союзников быть активными для поддержки нашего государства. В частности в пакет помощи вошло 80 оборонительных ракет, один миллион боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также подтвердил, что Украина может бить британским оружием по территории РФ.

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - заверил политик.

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