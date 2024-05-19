Их будут применять во всех областях страны.

Завтра, 20 мая, по всей территории Украины будут действовать графики отключений света. По информации "Укрэнерго", свет будут выключать с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в сообщении.

В то же время в ДТЭК сообщили, что сейчас ситуация в энергосистеме является очень сложной. Как только начинается дефицит электроэнергии, по всей Украине начинаются экстренные или стабилизационные отключения света.

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"Давайте делать простые вещи, которые зависят от каждого из нас, чтобы уменьшить их количество и продолжительность Первый шаг к этому - энергоэффективное потребление в течение всех суток. Если вы можете отказаться от каких-то мощных электроприборов - сделайте это. Будем сознательными - позаботимся о свете дома вместе!" - призвали в сообщении.

В ДТЭК добавили, что наиболее энергозатратными приборами в доме являются электроплита, кондиционер, фен, электрочайник, утюг, бойлер, пылесос, электрическая духовая печь, кофемашина, микроволновая печь, стиральная машина и электрообогреватель.

Отключение света в Украине - что известно

Издание The Washington Post заявило, что Украина не сможет восстановить разрушенные электростанции в течение лета, поэтому следующая зима будет тяжелой. Известно, что из-за ударов РФ Украина потеряла примерно восемь гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что необходимо стране в периоды пиковой нагрузки.

Также мобильные операторы сообщили, что в Украине могут начаться проблемы со связью и интернетом из-за отключения электроэнергии.

"Отключение электроэнергии непосредственно влияет на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах даже во время блэкаутов", - отметила пресс-секретарь мобильного оператора "Киевстар" Ирина Леличенко.

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