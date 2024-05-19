По словам Назара Волошина, РФ пытается захватить город, чтобы взять под контроль господствующие высоты города.

За прошедшие сутки российские оккупанты 96 раз пытались прорвать украинскую линию обороны в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" сообщил спикер Назар Волошин.

В частности, по его словам, оккупанты концентрировали свои усилия на Харьковском, Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

"Относительно Часового Яра, враг не прекращает попыток штурмовать и проводить активные боевые действия на этом направлении. Вчера там он решил пойти в лобовую атаку, в частности, задействовал около 20 единиц бронетехники. Совместными действиями всех подразделений Сил обороны, эту атаку было отбито, колонна техники была уничтожена, враг частично был взят в плен. Цель врага на этом направлении неизменна - занять господствующие высоты, на которых находится Часов Яр и выйти дальше, чтобы обстреливать и Константиновку и Дружковку и другие населенные пункты держать под огневым контролем. Но врагу это не удается уже несколько месяцев", - рассказал Волошин в эфире телемарафона.

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Российско-украинская война продолжается: важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 мая дроны СБУ посетили российский военный аэродром и НПЗ. На аэродроме "Кущевская" находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте.

Кроме того, украинские войска также крали российский морской тральщик "Ковровец". Ранее РФ использовала его для выполнения задач в Атлантическом океане и Персидском заливе.

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