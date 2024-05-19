Пара вместе уже 13 лет.

Жена Кристина украинского актера Арама Арзуманяна, который известен по фильму "Сумасшедшая свадьба" и сериалу "Сумасшедшие соседи", рассказала о трудностях в отношениях с мужем.

Она отметила, что раньше было больше времени друг на друга. Однако после 13 лет в браке и с появлением детей все изменилось.

"Все внимание было на мне. Сейчас нас много и внимание нужно всем. А когда Арам дома, то ему тоже хочется тишины и покоя. Он предлагает сериальчик посмотреть, а я не хочу. Я хочу книгу почитать в тишине, чтобы мне никто не мешал. Есть у нас такие "терочки", - рассказала Кристина в программе "Ближче до зірок".

А Арзуманян добавил, что страсть в их отношениях тоже изменилась. Но это лишь усиливает его чувства к жене.

"Она мне говорит: "Ты тогда просто так пылал, а теперь все ровно идет". Возможно, есть и доля правды, но говорится именно о действиях. И это не значит, что я ее меньше люблю. Люблю еще сильнее", - подчеркнул Арам.

К слову, супруги имеют двух общих детей: 7-летнюю дочь Анаит и 4-летнего сына Тиграна.

Напомним, ранее Ирина Билык призналась, что ее сердце занято и рассказала о своем избраннике.

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