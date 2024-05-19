Бедой этого большого города является очень малое расстояние до границы с РФ, что делает его очевидной целью для вражеских усилий.

Россияне поняли, что могут создать Украине большие проблемы, превратив Харьков и Сумы в непригодную для гражданской жизни серую зону. Однако наступление здесь все равно является лишь отвлекающим маневром, заявил в эфире канала "Эспрессо" ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман.

Он отметил, что наступательные действия никогда не проводятся на одном участке фронта. В прошлом году ВСУ тоже наступали на нескольких отдельных участках.

"Надо иметь 2-4 направления наступления, какое-то из них главное. Может быть и два главных направления, какое-то отвлекающее, это тоже обычная тактика и довольно известная", - пояснил Гетьман.

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Учитывая количество задействованных сил, россияне не имеют возможности захватить Харьков и, вероятно, даже не надеются на это, говорит военный эксперт. По его словам, близость Харькова и Сум к границе делает их удобной целью для превращения в "серую зону".

"Надо уметь ставить себя на место врага, чтобы лучше понимать его действия. Я бы в любом случае атаковал Сумщину и Харьковщину, пытался бы подсунуться как можно ближе [к Харькову и Сумам] и начал бы обстреливать из артиллерии, чтобы нанести максимальный урон", - говорит Гетман.

По его мнению, отвлекая на это направление украинскую армию и внимание общества в целом, россияне попытаются нанести основной удар на юге или на Донбассе.

Битва за Харьков: последние новости

Как писал УНИАН, Украина тайно перебросила бригады под Харьков перед российским наступлением. Еще до того, как россияне предприняли вторую попытку прорваться в Харьков, их скопления у границы начала обстреливать артиллерия.

Вместе с тем Украина продолжает активно развивать линию обороны на Харьковщине. По словам главы области Олега Синегубова, строительство идет быстрыми темпами.

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