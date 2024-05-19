Полковник запаса отметил, что оккупанты заявили, что якобы сбили 9 ATACMS над полуостровом.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что ВСУ могли уничтожить вражеский тральщик "Ковровец" в оккупированном Крыму баллистическим оружием.

Полковник запаса отметил, что оккупанты заявили, что якобы сбили 9 ATACMS над полуостровом, "поэтому, вероятно, туда прилетело что-то баллистическое", передает 24 Канал. "Это могли быть "Нептуны", могли - ATACMS", - считает Свитан.

Туда достают 300-километровые ATACMS и украинские "Нептуны". Однако, по его мнению, "Нептуны" лучше использовать по российской территории - Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и даже по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае.

Видео дня

Он добавил, что вопрос заключается в количестве этих ракет, поскольку их не так много. Поэтому сейчас оптимальным вариантом для ударов по оккупированному Крыму являются 300-километровые ATACMS.

Уничтожение тральщика "Ковровец"

19 мая Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины поразили российский тральщик "Ковровец". Речь идет о морском тральщике проекта 266М, который входит в состав Черноморского флота РФ. Корабль предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в закладке минных полей.

Ранее "Ковровец" выполнял задачи в Атлантическом океане, Персидском заливе, Средиземном море. Впоследствии был переведен в оккупированный Севастополь.

Вас также могут заинтересовать новости: