Пока нет точной информации, где находится президент Ирана и нашли ли его.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что президент Раиси и его спутники на обратном пути находились на борту нескольких вертолетов, один из которых был вынужден совершить жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий в регионе, пишет Tasnim News Agency.

"Сегодня у нас была инаугурация (церемония) дамбы Киз-Каласи в присутствии президента Азербайджана. После этого президент вместе с сопровождающими лицами отправился в обратный путь на нескольких вертолетах, один из которых был вынужден совершить жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий в этом районе", - подчеркнул Вахиди.

По его словам, на место происшествия выехали спасатели, однако из-за тумана и сложного рельефа местности может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до вертолета.

"Мы поддерживаем связь с сопровождающими президента, но из-за сложности местности связь несколько затруднена. Мы ждем прибытия спасательных команд на место инцидента и на место приземления вертолета, чтобы предоставить нам информацию", - добавил министр.

В то же время по информации агентства, на место крушения вертолета Раиси направили 8 карет скорой помощи.

Аварийная посадка вертолета Раиси: что известно

Сегодня государственное телевидение Ирана сообщило о том, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку. Тогда сообщалось о том, что сейчас его ищут 20 спасательных бригад.

"Государственное телевидение сообщило, что спасатели пытались добраться до места катастрофы, но им помешали плохие погодные условия. Сообщалось о сильном дожде и тумане, который сопровождался сильным ветром. Агентство IRNA назвало место происшествия "лесом"", - отметили журналисты.

Также агентство Mehr, которое сообщало, что с президентом Ирана Раиси все хорошо и он сейчас едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз, удалило эту публикацию.

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