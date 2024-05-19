Певица рассказала, состоит ли сейчас в отношениях.

Народная артистка Украины Ирина Билык приоткрыла завесу своей личной жизни. Певица призналась, что ее сердце сейчас занято.

Ирина Билык откровенно рассказала, что есть мужчина, который ей очень нравится. Она подчеркнула, что ее сердце никогда не бывает свободным. Однако сейчас артистка не может рассекретить личность мужчины и, из какой он сферы. Как отметила Билык, он довольно известен в Украине.

"Сердце мое никогда не бывает свободно. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен. Если я скажу, из какой он сферы, вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу", - поделилась исполнительница.

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При этом Ирина подчеркнула, что сейчас не находится в отношениях. Дело в том, что они с мужчиной, который ей импонирует, не общаются. Артистка в ожидании того, чтобы он сам вышел на связь с Билык.

"Мы не общаемся, он мне просто нравится, но я, как женщина, жду, что он почувствует, что мне нравится, и когда-то позвонит", - заявила знаменитость.

Напомним, ранее Ирина Билык прокомментировала выступление украинок на Евровидении-2024 и рассказала, чтобы она изменила.

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