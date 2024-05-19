По словам Гранта Шаппса, впереди "несколько тяжелых недель".

Задержка предоставления помощи Украине дала России окно возможностей для ее нового наступления. Об этом в интервью Sky News сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Это факт, что задержка с отправкой дополнительной помощи - и здесь, очевидно, Конгресс Соединенных Штатов не спешил с этим - сделал паузу, во время которой Путин попытался захватить Харьков", - отметил политик.

По его словам, он уверен, что Украина сможет отразить атаку, но впереди "несколько тяжелых недель".

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"Но этого не должно было произойти", - добавил он.

Кроме того, Шаппс считает, что "европейцы также должны активизироваться", и призывает другие европейские страны взять на себя обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону.

При этом Шаппс не является сторонником идеи, чтобы Великобритания позволила использование предоставленного ею Украине оружия на территории России. Вместо этого он призвал Германию и другие страны разрешить использовать предоставленное ими оружие в Крыму, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году.

Помощь Великобритании Украине

Украина получила военную помощь от Британии. Об этом сообщил министр обороны Королевства Грант Шаппс. По его словам, в целом Киев в течение мая получил от Британии 80 ракет для ПВО.

Также УНИАН сообщал, что Британия не передаст танки Challenger Украине. При этом ранее Королевство передало Украине 14 танков Challenger 2. Их использовала 82-я бригада ВДВ Украины.

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