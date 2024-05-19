Некоторые из них составляют конкуренцию лучшим камерофонам, в то время как другие предлагают компактные размеры и высокую производительность.

За последние пару лет на рынке появилось огромное количество смартфонов от Xiaomi – запутаться при выборе гаджета крайне легко. Вдобавок есть внутренняя конкуренция между суббрендами компании, включая Redmi, Poco и Black Shark.

Редакторы портала TechRadar протестировали и оценили лучшие смартфоны от Xiaomi, которые сегодня доступны на рынке. И выделили пять моделей для разного бюджетна и потребностей.

Лучшая производительность – Xiaomi 14. Он использует тот же процессор Snapdragon 8 Gen 3, что и Pro-модель, при этом стоит дешевле. У аппарата более чем достаточно возможностей для решения требовательных игровых и производительных задач, а его мощности хватит на много лет вперед.

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Лучший универсал – Xiaomi 13T Pro. В этом смартфоне отлично совмещаются топовый AMOLED-дисплей, мощный процессор, оптимальный набор камер и внушительная автономность. И все это по цене меньшей, чем та, которую вы заплатите за вышеупомянутый Xiaomi 14.

Лучший компактный смартфон – Xiaomi 13. Если не хотите переплачивать за Xiaomi 14, прошлогодний девайс остается одним из главных "компактов" на рынке. У него 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, претензий к производительности и автономности тоже нет.

Лучший смартфон для игр – Black Shark 5 Pro. Этому смартфону скоро исполнится два года, однако и сейчас его можно назвать одним из лучших игровых смартфонов. Он может без проблем запускать любые современные видеоигры на максимальных настройках благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

Лучший бюджетный Сяоми – Redmi Note 11 Pro. Дебютировавший в 2022 году середняк народного бренда достаточно обесценился, чтобы его можно было называть бюджетником. У смартфона топовый как для своей категории 120-герцовый AMOLED-дисплей, 8 ГБ ОЗУ и быстрая зарядка 67 Вт. А еще девайс оборудован приличной оптикой с камерой 108 Мп.

Ранее в ассортименте Xiaomi появилось самое доступное "умное" кольцо на рынке. Это крайне полезный девайс с большой автономностью, который еще и выглядит стильно. А этим летом выйдет первая "раскладушка" Xiaomi в стиле Samsung Galaxy Flip – уже есть первое изображение смартфона.

Напомним, популярный бенчмарк AnTuTu недавно составил рейтинг народных смартфонов – ими их владельцы довольны больше всего. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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