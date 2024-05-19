Google, Meta Platforms и другие полагаются на специалистов по обслуживанию, включая иностранных владельцев.

Подводные кабели, которые передают интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для вмешательства со стороны китайских ремонтных кораблей. Об этом телекоммуникационные компании предупреждают официальные лица США, сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, представители Государственного департамента США заявили, что контролируемая государством китайская компания, которая помогает ремонтировать международные кабели, S.B. Submarine Systems скрывает местонахождение своих судов от радио- и спутниковых служб отслеживания, что "не поддается легкому объяснению".

"Предупреждения подчеркивают неучтенный риск безопасности для подводных волоконно-оптических кабелей: гиганты Кремниевой долины, такие как Google и Meta Platforms, частично владеют многими кабелями и инвестируют в большее. Но они полагаются на специализированные строительные и ремонтные компании, в том числе некоторые с иностранными владельцами, которые, по мнению официальных лиц США, могут поставить под угрозу безопасность коммерческих и военных данных", - пишет издание. Видео дня

Отмечается, что сосредоточение внимания администрации Байдена на ремонтных кораблях является частью широкомасштабных усилий по решению морской деятельности Китая в западной части Тихого океана.

"В течение последних десятилетий Пекин принимал меры для противодействия военной силе США в регионе, часто ища способы поставить в тупик коммуникационные и другие технологические преимущества Пентагона на случай столкновения через Тайвань или другую горячую точку", - говорится в материале.

Последние новости о Китае

Пекин обеспокоен укреплением связи между Россией и Северной Кореей. В частности, китайский лидер Си Цзиньпин испытывает растущее беспокойство из-за того, что связи между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном становятся ближе, сообщил недавно The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Также УНИАН сообщал, что на днях правитель РФ Владимир Путин посещал Китай, чтобы говорить о санкциях и войне. При этом в своем вступительном комментарии лидер Китая Си Цзаньпин подчеркнул "дружбу" между Москвой и Пекином, отметив, что они с Путиным предоставляют друг другу "стратегические указания".

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