20 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе день получил название Фалалей Огуречник. Рассказываем о его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
20 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
20 мая по новому и старому календарному стилю - день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
Фалалей жил в III веке, в городе Эгеи. Он был врачом-бессребреником, который безвозмездно помогал всем страждущим. Фалалей исповедовал христианство и за это попал в немилость к правителю города. Когда 18-летнего юношу пытались заставить отречься от веры, то он решительно отказался. За это ему присудили страшные пытки. Но его палачи - Александр и Астерий - сами уверовали в Христа и не тронули Фалалея. Узнав об этом, правитель велел казнить всех троих.
Мощи святого Фалалея находятся в Константинополе, в храме святого Агафоника, а над его гробницей происходили многие чудеса исцеления.
Церковный праздник 20 мая по старому стилю
20 мая по старому календарному стилю вспоминают мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.
О чем говорят приметы на 20 мая
По приметам этого дня судят о погоде и урожае:
- на елях много шишек - будет хороший урожай овощей;
- много росы вечером - завтра будет погожая солнечная погода;
- утки постоянно ныряют и плещутся - завтра жди дождь;
- лягушки расквакались - к урожаю огурцов.
В народном календаре 20 мая - праздник Фалалей Огуречник, Фалалей Тепловей.
Что нельзя делать 20 мая
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, сплетничать, отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют в этот день ругаться - ссора затянется надолго, и давать в долг деньги - уйдут из дома.
Что можно делать 20 мая
В этот день верующие молятся святому Фалалею о здоровье, исцелении больных, хорошем урожае, дожде.
В этот день принято заниматься огородными хлопотами: полоть сорняки, поливать грядки, высаживать баклажаны, редиску. В народе святого Фалалея считают покровителем урожая огурцов, а день считается самым подходящим для посадки этого овоща. Согласно приметам нужно успеть сделать это до заката солнца и втайне от любопытных глаз - это гарантирует хороший урожай. Ранее мы рассказывали, что посадить на огороде до конца мая.
20 мая - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Никита, Иван и Тимофей, а также Антон, Иван, Михаил, Степан.
Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.