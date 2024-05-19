Какой церковный праздник отмечают 20 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

20 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе день получил название Фалалей Огуречник. Рассказываем о его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

20 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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20 мая по новому и старому календарному стилю - день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Фалалей жил в III веке, в городе Эгеи. Он был врачом-бессребреником, который безвозмездно помогал всем страждущим. Фалалей исповедовал христианство и за это попал в немилость к правителю города. Когда 18-летнего юношу пытались заставить отречься от веры, то он решительно отказался. За это ему присудили страшные пытки. Но его палачи - Александр и Астерий - сами уверовали в Христа и не тронули Фалалея. Узнав об этом, правитель велел казнить всех троих.

Мощи святого Фалалея находятся в Константинополе, в храме святого Агафоника, а над его гробницей происходили многие чудеса исцеления.

Церковный праздник 20 мая по старому стилю

20 мая по старому календарному стилю вспоминают мученика Акакия и явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.

О чем говорят приметы на 20 мая

По приметам этого дня судят о погоде и урожае:

на елях много шишек - будет хороший урожай овощей;

много росы вечером - завтра будет погожая солнечная погода;

утки постоянно ныряют и плещутся - завтра жди дождь;

лягушки расквакались - к урожаю огурцов.

В народном календаре 20 мая - праздник Фалалей Огуречник, Фалалей Тепловей.

Что нельзя делать 20 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, сплетничать, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день ругаться - ссора затянется надолго, и давать в долг деньги - уйдут из дома.

Что можно делать 20 мая

В этот день верующие молятся святому Фалалею о здоровье, исцелении больных, хорошем урожае, дожде.

В этот день принято заниматься огородными хлопотами: полоть сорняки, поливать грядки, высаживать баклажаны, редиску. В народе святого Фалалея считают покровителем урожая огурцов, а день считается самым подходящим для посадки этого овоща. Согласно приметам нужно успеть сделать это до заката солнца и втайне от любопытных глаз - это гарантирует хороший урожай. Ранее мы рассказывали, что посадить на огороде до конца мая.

20 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Никита, Иван и Тимофей, а также Антон, Иван, Михаил, Степан.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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