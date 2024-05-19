Звезда сети оказался в больнице.

На популярного украинского блогера Николаса Карму напали хулиганы прямо в центре Львова. Звезда сети, который спрашивает у людей, сколько стоит их одежда, рассказал об инциденте.

Нападение произошло 18 мая вечером во время съемок нового видео Николаса на Площади Рынок. Двое неизвестных шли по улице и громко выкрикивали нецензурные слова, вероятно они были пьяными. Карма подошел к хулиганам и пытался им объяснить, что вокруг ходят дети, просил так не выражаться.

"Мне не нравятся твои тиктоки, и я считаю, что ты чучуть гейской натуры. Мне не нравятся пи**ры", - обратился к блогеру один из мужчин.

После этого они брызнули в лицо Николаса перцовым баллончиком. На место происшествия пришлось вызвать скорую и полицию. Блогер оказался в больнице, где ему оказали первую помощь.

"Вчера, когда это произошло, я увидел, что народ готов заступиться друг за друга в таких ситуациях. Это главное. Не жить жизнь по принципу "Моя хата скраю", а отстаивать честь и достоинство даже чужих им людей. К сожалению, без б*дла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час", - прокомментировал инцидент инфлюенсер.

Сейчас звездный львовянин находится дома, однако жалуется на плохое самочувствие. У него до сих пор пекут глаза и сильно чешутся руки.

Что известно о Николасе Карме

В прошлом Николас Карма работал курьером, но решил стать блогером. Его настоящее имя Николай Бучак. Свою популярность он получил благодаря роликам "Сколько стоит ваш look?". Звездами его видео становились Джамала, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Могилевская и др. Сейчас у него более полумиллиона подписчиков.

Кроме того, Бучак также является музыкантом. Он создал группу с Danny Lama. Среди известных песен коллектива "Она", "Клянусь", "Слышишь мам".

Напомним, ранее Николас Карма у воина ВСУ спросил, сколько стоит его "лук".

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