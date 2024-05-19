Украинский кинооператор Диана Олифирова отсняла некоторые эпизоды третьего сезона сериала "Бриджертоны" от Netflix, премьера которого состоялась 16 мая.
Диана Олифирова стала оператором на съемках 3 и 4 серии сезона. Режиссер сериала Эндрю Ан высоко оценил работу украинки. На презентации картины он отметил талант Дианы и подчеркнул, что она сделала весомый вклад в ленту.
"Спасибо нашему оператору Диане Олифировой за ее вдохновение и талант", - написал Эндрю Ан в своем Instagram.
Оператор получила кинообразование в Киевском национальном университете кино, театра и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. В своем фотоблоге Олифирова опубликовала фотографии со съемок.
Что известно о сериале "Бриджертоны"
Впервые на экранах сериал "Бриджертоны" появился в 2020 году. За основу режиссер использовал одноименные романы Джулии Куинн. События ленты разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства. Несмотря на намек на историю, в сериале все герои и события вымышлены.
В третьем сезоне главной героиней становится Пенелопа Фезерингтон Младшая из сестер наконец решает найти мужа и выйти замуж. В то же время из Европы возвращается Колин Бриджертон. Он помогает своей подруге стать желанной невестой и выйти замуж. Однако во время их общения Колин понимает, что больше не считает Пенелопу просто подругой.
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