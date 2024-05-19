Диана Олифирова стала оператором некоторых серий третьего сезона.

Украинский кинооператор Диана Олифирова отсняла некоторые эпизоды третьего сезона сериала "Бриджертоны" от Netflix, премьера которого состоялась 16 мая.

Диана Олифирова стала оператором на съемках 3 и 4 серии сезона. Режиссер сериала Эндрю Ан высоко оценил работу украинки. На презентации картины он отметил талант Дианы и подчеркнул, что она сделала весомый вклад в ленту.

"Спасибо нашему оператору Диане Олифировой за ее вдохновение и талант", - написал Эндрю Ан в своем Instagram.

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Оператор получила кинообразование в Киевском национальном университете кино, театра и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. В своем фотоблоге Олифирова опубликовала фотографии со съемок.

Что известно о сериале "Бриджертоны"

Впервые на экранах сериал "Бриджертоны" появился в 2020 году. За основу режиссер использовал одноименные романы Джулии Куинн. События ленты разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства. Несмотря на намек на историю, в сериале все герои и события вымышлены.

В третьем сезоне главной героиней становится Пенелопа Фезерингтон Младшая из сестер наконец решает найти мужа и выйти замуж. В то же время из Европы возвращается Колин Бриджертон. Он помогает своей подруге стать желанной невестой и выйти замуж. Однако во время их общения Колин понимает, что больше не считает Пенелопу просто подругой.

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