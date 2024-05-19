РФ уже несколько дней не использует на этом направлении авиацию.

Российские оккупанты сохраняют военное присутствие вдоль украинской границы в Сумской области, сообщил в эфире телемарафона Вадим Мысник - спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск".

"Враг придерживается своей тактики, обстреливает прежде всего населенные пункты приграничья вдоль всей полосы государственной границы. То есть, нет четко определенного направления, где они концентрировали бы свои обстрелы. Как отличие, можно отметить, что враг не применяет самолеты и вертолеты. Также, активность применения врагом ДРГ сохраняются. Силы обороны готовы дать отпор при любом развитии событий", - сказал Мысник.

Он также рассказал, есть ли сейчас информация о возможном наступлении РФ на этом направлении: "Определенные передвижения подразделений и военной техники есть. Мы наблюдаем за этими процессами. Накопление на каком-то конкретном направлении, такой тактической группировки не наблюдаем. Сейчас мы применяем все силы, чтобы враг к границе даже не подходил".

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РФ может начать наступление на Сумскую область: что известно

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ может начать еще одно наступление в районе Сумской области.

По мнению ветерана АТО и военного аналитика Евгения Дикого, сейчас РФ нашла у Украины слабое место и поэтому начала наступление на Харьковщину. Кроме того, он не исключил, что подобный сценарий может произойти также и в Сумской области.

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