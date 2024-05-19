Известно о 5 погибших и 15 раненых.

В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, в Харьковском районе прогремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.

По его информации, по меньшей мере восемь человек ранены, четверо погибли.

Синегубов добавил, что среди раненых - фельдшер экстренной помощи, повреждено авто скорой.

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Впоследствии глава Малоданиловской тергромады Александр Гололобов сообщил, что предварительно известно о 5 погибших в результате обстрела общественного объекта. Все раненые доставлены в больницы.

Он также сообщил, что есть разрушения домов.

Гололобов выложил фото, на котором - изуродованная детская площадка.

Обновлено 13.06. Впоследствии Синегубов добавил, что количество раненых выросло до 15 человек.

Атаки РФ на Украину

Украинские защитники уничтожили в течение ночи почти четыре десятка дронов, которыми армия РФ атаковала различные регионы. В Одессе обломки упали в жилом квартале, к счастью, люди не пострадали.

17 мая в Харькове прогремели мощные взрывы. Олег Синегубов написал, что, по предварительным сведениям, противники нанесли удары управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району областного центра. Сообщалось, что погибли три человека, и есть много пострадавших. 18 мая в больнице умер еще один пострадавший от удара по Харьковщине.

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