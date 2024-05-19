Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку, - СМИ

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку, сообщило в воскресенье иранское государственное телевидение и добавило, что спасательные бригады уже выехали на место происшествия, пишет Reuters.

В свою очередь иранские СМИ предоставили неточные данные об инциденте, официального подтверждения пока нет.

По информации Tasnim News Agency, вертолет с иранским президентом потерпел инцидент на востоке Азербайджана. Однако некоторые из сопровождающих Райси смогли связаться с центральным штабом, поэтому, скорее всего, такой случай обошелся без жертв.

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"В этой колонне было три вертолета, два из которых перевозили министров и чиновников, и они благополучно прибыли к месту назначения", - добавили в сообщении.

В abc news добавили, что вместе с президентом путешествовали министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан и другие официальные лица. Один из представителей местных властей использовал слово "катастрофа", когда описывал событие, однако для иранской газеты он заявил, что сам еще не добрался до места происшествия.

"Государственное телевидение сообщило, что спасатели пытались добраться до места катастрофы, но им помешали плохие погодные условия. Сообщалось о сильном дожде и тумане, который сопровождался сильным ветром. Агентство IRNA назвало место происшествия "лесом"", - отметили в материале.

В издании подчеркнули, что Иран использует различные вертолеты, однако международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Также его военный воздушный флот в значительной степени сформирован еще до Исламской революции 1979 года.

Обновлено 16:35 Агентство Mehr позже сообщило, что с президентом Ирана Раиси все хорошо, он сейчас едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

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