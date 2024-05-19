Певица призналась, что делала, чтобы восстановить отношения.

Известная украинская певица Санта Димопулос, которая сейчас активно развивает свой бизнес, рассказала о браке с экс-супругом - бизнесменом Игорем Кучеренко. Артистка ответила, пыталась ли спасти отношения и вернуть любимого.

Как известно, пара была вместе 11 лет и воспитывала двоих детей. На странице в Instagram поклонники Санты Димопулос поинтересовались у нее относительно ее прошлых отношений. По словам звезды, подобные вопросы она считает странными. Она подчеркнула, что если бы хотела жить с Игорем, то они бы не расставались.

"Довольно странный вопрос. Логично предположить, что если бы хотела, то мы бы и не расходились. Ну и не вещь муж, чтобы его возвращать", - написала исполнительница.

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К слову, в начале апреля Димопулос заявила, что разводится с мужем-бизнесменом. Санта не раскрыла подробностей и не назвала причину развода. При этом экс-супруги поддерживают дружеские отношения даже после разрыва. В 2019 году у пары родилась общая дочь София, а также они воспитывали сына певицы Даниэля.

Напомним, ранее мы писали, что Санта Димопулос стала студенткой в 36 лет. Певица раскрыла, какое образование получает.

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