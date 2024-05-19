Рассказываем, что такое диета "6 лепестков" и почему она одобрена европейскими диетологами.

Диета "6 лепестков" была придумана диетологом Анной Йохансон, которая разработала схему питания на 6 дней, в каждый из которых нужно употреблять только определенный вид продуктов. УНИАН расскажет, в чем суть диеты и как похудеть за неделю на 2-5 кг при таком питании.

Диета "6 лепестков" - суть и правила

Главный принцип такого метода похудения - это 6 моно-дней с определенными правилами употребления пищи, а именно:

1 день - рыба;

2 день - овощи;

3 день - курица;

4 день - злаки;

5 день - творог;

6 день - фрукты.

"6 лепестков" - диета, в которой чередуются белки и углеводы так, чтобы организм получал все необходимые микро- и макроэлементы, но не чувствовал голода и не испытывал стресс. Нарушать порядок, как и менять местами дни, нельзя, иначе не получится добиться желаемого результата.

Видео дня

Диета "6 лепестков" длится 6 дней, употреблять пищу нужно 4 раза в день дробно, в рационе должно быть до 500 гр белка, до 1.5 кг растительных и до 300 гр зерновых продуктов. Также нужно каждый день выпивать по 2 л воды, можно пить чай и кофе, но нельзя добавлять сахар и сливки. При нормальном самочувствии диету можно повторить, но не больше, чем 2 цикла (2 недели) подряд.

Краткосрочность, безопасность и результативность - причины, по которым так популярна диета "6 лепестков" - отзывы о ней действительно впечатляют. Диетолог Анна Йохансон советует нарисовать вручную цветок с шестью лепестками каждого цвета и написать на них название дней. Пройдя день, лепесток можно оторвать - так вам будет проще следить за соблюдением диеты и визуализировать финишную прямую.

Диета 6 лепестков: меню на каждый день, правила выхода

Для того чтобы "сработала" диета "6 лепестков" - меню должно быть подобрано правильно.

Рыбный день

За 24 часа можно съесть до 500 гр рыбных продуктов и выпить до 1.5 л рыбного бульона.

Завтрак - запеченная рыба.

- запеченная рыба. Второй завтрак - рыбные шашлычки или просто кусочек рыбы.

- рыбные шашлычки или просто кусочек рыбы. Обед - суп из куска рыбы и рыбного бульона.

- суп из куска рыбы и рыбного бульона. Ужин - рыбные котлеты или фрикадельки.

Помните, что в блюда ничего, кроме соли, специй, перца и зелени добавлять нельзя.

Овощной день

За сутки вам нужно съесть до 1.5 кг сырых или приготовленных овощей.

Завтрак - свежий салат из овощей.

- свежий салат из овощей. Второй завтрак - овощной смузи.

- овощной смузи. Обед - овощной суп.

- овощной суп. Ужин - тушеные овощи.

Диетолог не рекомендует увлекаться картошкой, несмотря на то что она тоже считается овощем - в ней слишком много крахмала, который препятствует похудению.

Куриный день

За 24 часа вам нужно употребить до 500 гр мяса и выпить до 1.5 л куриного бульона.

Завтрак - запеченная курица.

- запеченная курица. Второй завтрак - кусочек куриной грудки.

- кусочек куриной грудки. Обед - куриный суп с зеленью или куриный суп-пюре.

- куриный суп с зеленью или куриный суп-пюре. Ужин - куриный шашлык в духовке.

Помните, что в куриный день диета "6 лепестков" разрешает только куриную грудку - никакие другие части тушки не подходят.

Злаковый день

На четвертый день диеты можно употреблять любые крупы, кроме белого риса и манки. Крупу для каждого приема пищи можно менять, а не есть одну и ту же.

Завтрак - запаренная крупа.

- запаренная крупа. Второй завтрак - котлеты из крупы или хлебцы, орехи.

- котлеты из крупы или хлебцы, орехи. Обед - суп из крупы.

- суп из крупы. Ужин - каша.

В этот день вам разрешены орехи (до 50 гр), кроме арахиса, зерновые хлебцы, 20 гр семечек, 1 ст.л отрубей. Пить можно домашний квас в количестве 1 стакана.

Творожный день

За 24 часа вам можно съесть не больше 500 гр 5% творога и 1.5 л несладкого творожного продукта.

Завтрак - сырники из творога.

- сырники из творога. Второй завтрак - творог или стакан молока.

- творог или стакан молока. Обед - творог с зеленью и чесноком.

- творог с зеленью и чесноком. Ужин - несладкий йогурт.

Из напитков в этот день разрешено молоко в количестве 250 мл.

Фруктовый день

В этот день можно съесть до 1.5 кг сырых или приготовленных фруктов, часть из них (300 гр) можно заменить ягодами или сухофруктами.

Завтрак - запеченные фрукты.

- запеченные фрукты. Второй завтрак - ягоды.

- ягоды. Обед - сок, свежие или запеченные фрукты.

- сок, свежие или запеченные фрукты. Ужин - фруктовый салат.

Диета "6 лепестков" предполагает, что во фруктовый день вы можете выпить 250 мл сока.

Выходить из диеты нужно правильно, иначе потерянные килограммы вернутся обратно. Для этого соблюдайте рекомендации:

продолжайте дробное раздельное питание;

ешьте то же, что и во время диеты, но без разделения на дни;

понемногу увеличивайте дневной калораж, учитывая свой образ жизни;

ограничьте или совсем не употребляйте быстрые углеводы и алкоголь;

откажитесь от сахара, копченостей, колбас и снеков;

не ешьте выпечку (можно зерновой хлеб);

готовьте и употребляйте только свежие продукты.

Также не лишней будет и любая физическая активность - если нет возможности регулярно ходить в тренажерный зал, хотя бы делайте по утрам зарядку или гимнастику в течение 20 минут.

Кому показана и противопоказана диета "6 лепестков"

Опыт девушек, попробовавших эту методику, а также исследования диетологов доказывают, что проблемы в том, как похудеть за неделю по этой методике, нет. Однако стоит понимать, кому диета может помочь, а кому навредить.

Диета "6 лепестков" способна подарить вам хороший результат - в среднем, по статистике, в сутки можно потерять от 500 до 800 гр, а за несколько недель - до 15 кг.

При этом, важно понимать, кому не стоит худеть по этой методике:

беременным и кормящим девушкам;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

тем, кто имеет хронические болезни ЖКТ, особенно язвы и гастриты;

больным сахарным диабетом;

тем, кто соблюдает другую диету по медицинским показаниям или принимает серьезные препараты;

людям с заболеваниями почек;

тем, кто имеет жалобы или болезни эндокринной системы.

Также нежелательна диета и для людей, у которых образ жизни или работа связаны с серьезными физическими и умственными нагрузками. Диета "6 лепестков" снижает концентрацию внимания, уровень энергичности и работоспособности.

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