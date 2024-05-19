Диета "6 лепестков" была придумана диетологом Анной Йохансон, которая разработала схему питания на 6 дней, в каждый из которых нужно употреблять только определенный вид продуктов. УНИАН расскажет, в чем суть диеты и как похудеть за неделю на 2-5 кг при таком питании.
- Диета "6 лепестков" - суть и правила
- Диета 6 лепестков: меню на каждый день, правила выхода
- Кому показана и противопоказана диета "6 лепестков"
Диета "6 лепестков" - суть и правила
Главный принцип такого метода похудения - это 6 моно-дней с определенными правилами употребления пищи, а именно:
- 1 день - рыба;
- 2 день - овощи;
- 3 день - курица;
- 4 день - злаки;
- 5 день - творог;
- 6 день - фрукты.
"6 лепестков" - диета, в которой чередуются белки и углеводы так, чтобы организм получал все необходимые микро- и макроэлементы, но не чувствовал голода и не испытывал стресс. Нарушать порядок, как и менять местами дни, нельзя, иначе не получится добиться желаемого результата.
Диета "6 лепестков" длится 6 дней, употреблять пищу нужно 4 раза в день дробно, в рационе должно быть до 500 гр белка, до 1.5 кг растительных и до 300 гр зерновых продуктов. Также нужно каждый день выпивать по 2 л воды, можно пить чай и кофе, но нельзя добавлять сахар и сливки. При нормальном самочувствии диету можно повторить, но не больше, чем 2 цикла (2 недели) подряд.
Краткосрочность, безопасность и результативность - причины, по которым так популярна диета "6 лепестков" - отзывы о ней действительно впечатляют. Диетолог Анна Йохансон советует нарисовать вручную цветок с шестью лепестками каждого цвета и написать на них название дней. Пройдя день, лепесток можно оторвать - так вам будет проще следить за соблюдением диеты и визуализировать финишную прямую.
Диета 6 лепестков: меню на каждый день, правила выхода
Для того чтобы "сработала" диета "6 лепестков" - меню должно быть подобрано правильно.
Рыбный день
За 24 часа можно съесть до 500 гр рыбных продуктов и выпить до 1.5 л рыбного бульона.
- Завтрак - запеченная рыба.
- Второй завтрак - рыбные шашлычки или просто кусочек рыбы.
- Обед - суп из куска рыбы и рыбного бульона.
- Ужин - рыбные котлеты или фрикадельки.
Помните, что в блюда ничего, кроме соли, специй, перца и зелени добавлять нельзя.
Овощной день
За сутки вам нужно съесть до 1.5 кг сырых или приготовленных овощей.
- Завтрак - свежий салат из овощей.
- Второй завтрак - овощной смузи.
- Обед - овощной суп.
- Ужин - тушеные овощи.
Диетолог не рекомендует увлекаться картошкой, несмотря на то что она тоже считается овощем - в ней слишком много крахмала, который препятствует похудению.
Куриный день
За 24 часа вам нужно употребить до 500 гр мяса и выпить до 1.5 л куриного бульона.
- Завтрак - запеченная курица.
- Второй завтрак - кусочек куриной грудки.
- Обед - куриный суп с зеленью или куриный суп-пюре.
- Ужин - куриный шашлык в духовке.
Помните, что в куриный день диета "6 лепестков" разрешает только куриную грудку - никакие другие части тушки не подходят.
Злаковый день
На четвертый день диеты можно употреблять любые крупы, кроме белого риса и манки. Крупу для каждого приема пищи можно менять, а не есть одну и ту же.
- Завтрак - запаренная крупа.
- Второй завтрак - котлеты из крупы или хлебцы, орехи.
- Обед - суп из крупы.
- Ужин - каша.
В этот день вам разрешены орехи (до 50 гр), кроме арахиса, зерновые хлебцы, 20 гр семечек, 1 ст.л отрубей. Пить можно домашний квас в количестве 1 стакана.
Творожный день
За 24 часа вам можно съесть не больше 500 гр 5% творога и 1.5 л несладкого творожного продукта.
- Завтрак - сырники из творога.
- Второй завтрак - творог или стакан молока.
- Обед - творог с зеленью и чесноком.
- Ужин - несладкий йогурт.
Из напитков в этот день разрешено молоко в количестве 250 мл.
Фруктовый день
В этот день можно съесть до 1.5 кг сырых или приготовленных фруктов, часть из них (300 гр) можно заменить ягодами или сухофруктами.
- Завтрак - запеченные фрукты.
- Второй завтрак - ягоды.
- Обед - сок, свежие или запеченные фрукты.
- Ужин - фруктовый салат.
Диета "6 лепестков" предполагает, что во фруктовый день вы можете выпить 250 мл сока.
Выходить из диеты нужно правильно, иначе потерянные килограммы вернутся обратно. Для этого соблюдайте рекомендации:
- продолжайте дробное раздельное питание;
- ешьте то же, что и во время диеты, но без разделения на дни;
- понемногу увеличивайте дневной калораж, учитывая свой образ жизни;
- ограничьте или совсем не употребляйте быстрые углеводы и алкоголь;
- откажитесь от сахара, копченостей, колбас и снеков;
- не ешьте выпечку (можно зерновой хлеб);
- готовьте и употребляйте только свежие продукты.
Также не лишней будет и любая физическая активность - если нет возможности регулярно ходить в тренажерный зал, хотя бы делайте по утрам зарядку или гимнастику в течение 20 минут.
Кому показана и противопоказана диета "6 лепестков"
Опыт девушек, попробовавших эту методику, а также исследования диетологов доказывают, что проблемы в том, как похудеть за неделю по этой методике, нет. Однако стоит понимать, кому диета может помочь, а кому навредить.
Диета "6 лепестков" способна подарить вам хороший результат - в среднем, по статистике, в сутки можно потерять от 500 до 800 гр, а за несколько недель - до 15 кг.
При этом, важно понимать, кому не стоит худеть по этой методике:
- беременным и кормящим девушкам;
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- тем, кто имеет хронические болезни ЖКТ, особенно язвы и гастриты;
- больным сахарным диабетом;
- тем, кто соблюдает другую диету по медицинским показаниям или принимает серьезные препараты;
- людям с заболеваниями почек;
- тем, кто имеет жалобы или болезни эндокринной системы.
Также нежелательна диета и для людей, у которых образ жизни или работа связаны с серьезными физическими и умственными нагрузками. Диета "6 лепестков" снижает концентрацию внимания, уровень энергичности и работоспособности.