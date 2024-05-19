По словам эксперта, лучше всего подержанные авто могут продаваться в начале года.

Редактор потребительского отдела онлайн-платформы для розничной торговли автомобилями Carwow Джон Роулингс поделился лучшими моментами для продажи подержанных автомобилей. По его словам, если удачно выбрать время для продажи, то можно получить больше денег. Об этом пишет Express.

Из-за того, что стоимость автомобильного транспорта продолжает расти, рынок подержанных авто находится на пятилетнем максимуме, а спрос на более дешевые транспортные средства увеличивается. Роулингс говорит, что большинство автомобилей обычно приносят больше всего прибыли в начале года.

"Наши данные показывают, что первые несколько месяцев года приносят наибольшую сумму за автомобиль по сравнению с первоначальной оценкой, что делает это время идеальным для продажи. Это неудивительно, учитывая, что мы видим больше автомобилей, проданных через нашу платформу до конца весны. Март - особенно насыщенный месяц для успешной продажи автомобилей различных типов кузовов, что совпадает с выпуском новых регистрационных номеров", - объяснил эксперт. Видео дня

Согласно исследованию специалистов, обычные семейные машины, среди которых хэтчбеки, седаны и универсалы, в основном достигают самой высокой цены в январе, а уже к весне спрос на них падает. Однако некоторые более эксклюзивные типы авто, как правило, продаются лучше в разное время года, ведь многие покупатели подержанных автомобилей хотят подготовиться к смене температур.

К примеру, внедорожники часто имеют самые высокие цены в ноябре, когда температура воздуха падает, тогда как кабриолеты или купе лучше всего продаются в апреле и мае.

В то же время Джон предостерег водителей избегать продажи спортивных моделей летом, ведь если продать их на несколько месяцев раньше, то они могут получить значительно большую сумму.

"Многие автовладельцы ошибочно считают, что лето - лучшее время для продажи из-за высокого спроса покупателей, особенно на "летние автомобили", такие как кабриолеты. Однако наше исследование четко показывает, что ранняя весна максимизирует потенциал продажи вашего автомобиля. Мы надеемся, что наши выводы помогут автовладельцам спланировать продажу так, чтобы это было максимально выгодно для них", - подчеркнул Роулингс.

Лучший месяц для продажи типов автомобилей (цена, полученная в процентах от оценки):

кабриолет - апрель (100,9%);

купе - май (99,1%);

универсал - январь (97,9%);

хэтчбек - январь (94,3%);

седан - январь (95%);

внедорожник - ноябрь (94,6%).

Последние новости на автомобильную тематику

Ранее механик с 56-летним опытом рассказал о некоторых подержанных авто, которых стоит избегать. По его словам, несмотря на то, что они дешевле и могут казаться выгодной альтернативой, они менее безопасны, чем современные модели авто.

"В современных автомобилях везде есть подушки безопасности, поэтому, если вы попадете в аварию, вы не ударитесь о что-то твердое. И современные автомобили имеют зоны смятия", - отметил специалист.

Также ранее автомобильная компания Ferrari представила сверхмощный суперкар. Отмечается, что авто оснащено высокооборотным атмосферным двигателем V12. 819-сильная 12Cilindri может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развивает скорость 340 км/ч. Авто продают по цене от 395 тыс. евро за купе и 435 тыс. евро - за кабриолет.

Вас также могут заинтересовать новости: