В целом Украина в течение мая получила от Британии 80 ракет для ПВО.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил военную помощь, которая "в спешке" передается Украине. По его словам, "мир не может ждать" и призвал другие страны быть активными и поддержать борьбу нашего государства против РФ, пишет Sky News.

Среди оружия, которое прислала Великобритания, есть 80 оборонительных ракет, один миллион боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".

На своей странице в соцсети X Шаппс призвал союзников дать разрешение Украине на использование предоставленного ими оружия против целей в аннексированном Россией Крыму.

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"Мы были очень, очень откровенными с миром и помогали Украине - например, предоставляли разрешения на использование нашего оружия на всей территории Украины... включая Крым, который был захвачен Путиным в 2014 году. Сейчас мы не обсуждаем, как мы позволим использовать наше оружие за пределами этой территории. Но мы предоставляем наше оружие Украине для того, чтобы она могла защищать свою страну", - отметил он в эфире программы BBC.

Когда британского министра спросили о призывах Владимира Зеленского предоставить оружие для того, чтобы Украина могла наносить удары по территории России, он ответил:

"Я не могу вдаваться в подробности этих частных разговоров о том, как именно используется оружие".

В свою очередь в комментарии для The Sun рассказал, что с начала мая Великобритания передала Украине 80 ракет для ПВО, и еще 20 должны прибыть до начала июня. Стоимость помощи от Британии для Украины в 2024 году составит 3 млрд фунтов стерлингов.

"События прошлой недели должны стать для Запада тревожным звонком. "Теплые" слова - это недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно активизировать усилия и предоставить максимально быстро то, что может предоставить, чтобы ВСУ могли отражать противоправное вторжение", - подчеркнул политик.

Поддержка западных стран во время войны с РФ

Как писал УНИАН, Минобороны Германии обратилось к федеральному правительству с просьбой предоставить дополнительные 3,8 млрд евро для помощи Украине на этот финансовый год. Как стало известно, в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обсудил вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

Также сообщалось, что боеприпасы США уже попали на фронт для украинских защитников. По данным Forbes, ситуация для Украины улучшается и лучше всего это видно по городу Часов Яр, который оккупанты постоянно штурмуют.

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