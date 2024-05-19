В то же время в этот день в некоторых областях страны ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 20 мая, в Украине ожидается теплая погода, однако будет преобладать переменная облачность. В то же время в большинстве западных областей и в северо-восточной части страны местами будет идти кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, ветер ожидается преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура воздуха в Украине завтра составит:

ночью: +8...+13 °C, в Карпатах и Крымских горах - +5...+10 °C;

днем: +21...+26 °C, в Карпатах и Крымских горах - +15...+20 °C.

В свою очередь в Киеве 20 мая тоже будет наблюдаться переменная облачность, однако без осадков. Ветер - южный, 3-8 м/с.

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Температура воздуха в области:

ночью - +8...+13 °C,

днем - +21...+26 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +10...+12 °C,

днем - около +25 °C.

В то же время народный синоптик Наталья Диденко также подтвердила о значительном потеплении в стране, однако столбики термометров пока не будут достигать +30 °C.

"Пока что +30-ти градусов не видно, по крайней мере ближайшую неделю, вокруг всегда найдется какой-то парк или сквер, где дует ветерок и явно свежий воздух. И судя по количеству людей с ноутбуками в ресторанах и кафе, все же работают онлайн, правильно? Так можно и без домашнего кондиционера, тем более, вентилятора, находиться в ближайшей посадке. Это не та температура, не та жара, чтобы сразу бежать за пультом кондиционера", - отметила синоптик.

Она добавила, что ближайшей ночью прохладнее всего будет в западных областях, на Луганщине и на побережьях морей, +7...+11 °C. В целом ночью предполагается +10...+12 °C.

Погода в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на этих выходных ожидалась комфортная и спокойная погода, однако синоптики предупредили о пожарной опасности 18 и 19 мая. Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что погодные условия в ближайшие дни будут определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Также в пятницу, 17 мая, во Львове был объявлен повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра, поэтому в городе и области из-за непогоды был объявлен І уровень опасности, желтый.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 17 мая утром и днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - отметили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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