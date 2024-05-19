В воскресенье вертолет с лидером подсанкционной страны совершил жесткую посадку.

В воскресенье, 19 мая, государственное телевидение Ирана сообщило о том, что вертолет с президентом страны Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку. Сообщалось о том, что его ищут 20 спасательных бригад. Кто такой Ибрагим Раиси - пишет издание Sky News.

63-летний Раиси был избран президентом Ирана в 2021 году. С тех пор он приказал ужесточить моральные законы, наблюдал за кровавым подавлением антиправительственных протестов и активно настаивал на ядерных переговорах с мировыми державами.

Раиси находится под санкциями США частично за его причастность к массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровавой ирано-иракской войны.

Видео дня

Под руководством Раиси Иран сейчас обогащает уран почти до оружейного уровня и препятствует международным проверкам.

"Иран вооружил Россию в ее войне против Украины, а также осуществил массированный удар с применением беспилотников и ракет по Израилю во время его войны против ХАМАС в секторе Газа. Он также продолжает вооружать прокси-группы на Ближнем Востоке, такие как йеменские повстанцы-хуситы и ливанская Хезболла", - пишет СМИ.

Отмечается, что в двойной политической системе Ирана, расколотой между клерикальным истеблишментом и правительством, именно верховный лидер, а не президент, имеет последнее слово по всем основным направлениям политики. Но многие считают Раиси сильным претендентом на место своего 85-летнего наставника, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который решительно поддерживает основную политику Раиси.

По словам журналистов издания, президент является "главной фигурой в иранском политическом и религиозном обществе", но "он ни в коем случае не является общепопулярным".

Как пишет издание, протестующие критиковали его и "жесткую позицию" правительства, хотя он считается одним из двух фаворитов, которые потенциально могут занять пост верховного лидера. При этом Раиси сыграл бы "важную роль" во многих действиях Ирана в регионе.

Инцидент с вертолетом Ибрагима Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку. Как сообщило иранское государственное телевидение, спасательные бригады сразу выехали на место происшествия.

По информации Tasnim News Agency, вертолет с Раиси потерпел инцидент на востоке Азербайджана. В то же время некоторые из сопровождающих президента Ирана смогли связаться с центральным штабом, поэтому, скорее всего, такой случай обошелся без жертв.

При этом, по информации AP, ни IRNA, ни государственное телевидение не предоставили никакой информации о состоянии Раиси, поэтому пока судьба президента Ирана неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: