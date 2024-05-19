Процесс вручения повестки всегда фиксируется на камеру, отмечает юрист.

Военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается на законных основаниях. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал адвокат Роман Ухов.

По его словам, если повестка уже заполнена и данные в ней соответствуют действительности, отказ от ее получения будет квалифицирован как нарушение законодательства о мобилизации. Работники ТЦК и полиция зафиксируют этот факт. Правоохранители составят соответствующий протокол и могут даже задержать человека и доставить его в отделение полиции или в ТЦК.

"Составить соответствующий административный протокол задержания. Копии которого вручаются этому человеку. И он будет привлекаться к ответственности. Эта ответственность предусмотрена в виде штрафа. Депутатами уже принят соответствующий закон об увеличении штрафов. Ответственность будет составлять штраф в виде от 17 до 25 тысяч гривен", - рассказал адвокат Роман Ухов.

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Вместе с тем гражданин, конечно, имеет право обжаловать задержание. Особенно, если правоохранители сами нарушат процедуру.

Адвокат отмечает, что все вышеупомянутое в полной мере касается и граждан моложе 25 лет.

"Они, согласно закону, тоже военнообязанные. Они должны носить при себе актуальный военный документ, это приписное, это временное удостоверение, которое у них есть. Они обязаны с собой носить паспорт. Они также будут обязаны обновить свои данные или стать на учет, пройти ВВК, если необходимо. Потому что закон на них возлагает такую обязанность", - говорит он.

Роман Ухов также отмечает, что вручение повестки должно фиксироваться на камеру. При этом работник ТЦК должен иметь при себе приказ или распоряжение начальника ТЦК о том, что он уполномочен проверять документы и вручать повестки.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, со вчерашнего дня в Украине заработало специальное приложение "Резерв+", в котором военнообязанные могут обновить свои учетные данные. За первый день это сделали около 150 тысяч украинцев.

Как и раньше, женщины-медики тоже должны обязательно стать на учет в ТЦК. Представительницы профессий, родственных с военными специальностями, могут стать на учет по своему желанию. Вместе с тем согласно закону мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе. Даже женщин-медиков не могут мобилизовать без их согласия.

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