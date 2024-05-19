Большинство американцев пьют пакетированный чай.

Чай - это один из тех напитков, любовь к которому объединяет людей по всему миру. Его можно пить горячим или холодным, а для заваривания - использовать пакетированный чай или листья.

Как пишет Chowhound со ссылкой на статистику за 2019 год, в США примерно 70% населения выбирают для себя чай в пакетиках.

Листовой или пакетированный чай - какой полезнее

Хотя такой вариант может показаться более удобным, чайные листья предлагает больше контроля над каждой чашкой и лучший вкус. Кроме того, можно смешивать разные сорта, подбирая комбинацию, которая будет идеальна именно для вас.

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В то же время листовые чаи также, как правило, лучшего качества. Собранные вручную и более тщательно обработанные, целые листья крупнее и высшего сорта. Тогда как одноразовые пакетики часто наполняют низкокачественной чайной пылью.

Листья лучше сохраняют оригинальные вкусы и ароматы растения для более свежего и выразительного вкуса, тогда как молотый чай может иметь очень тонкие травяные нотки и горьковатый вкус благодаря танинам, которые выделяются во время обработки. Рассыпной чай содержит больше полифенолов и катехинов, химических соединений, которые могут быть полезными для здоровья.

Чайные пакетики не очень полезны для планеты

С экологической точки зрения расточительность одноразовых пакетиков увеличивается, особенно если вы пьете несколько чашек в день. Хотя вы можете подумать, что чайные пакетики можно компостировать, правда заключается в том, что многие из них изготавливаются из пластика, который не поддается биологическому разложению. Это делается для того, чтобы их содержимое не попало в вашу чашку. Кроме того, их компостирование несет риски внести химические вещества в почву и любую пищу, выращенную в ней.

Согласно исследованию 2023 года, пластиковые чайные пакетики могут вымывать микропластик в горячую воду. Невозможно сказать, какие именно последствия это имеет для вас, поскольку большинство людей употребляют микропластик регулярно и неосознанно.

Полезные свойства чая

Чай способен принести удивительную пользу для здоровья, утверждают специалисты. Этот напиток обладает свойствами борьбы с раком и может улучшить здоровье сердца и кишечника.

Диетолог Лорен Манакер поделилась своими любимыми чаями, которые помогают сохранять фигуру стройной. Она назвала 7 лучших напитков.

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