Понедельник обещает быть спокойным для большинства знаков.

Астрологи составили гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака. Узнайте, что для вас подготовило начало новой недели и, какие неожиданности вас ждут.

Овен

Будет хорошо заняться наведением порядков, выбросить ненужные вещи, разобрать шкафы. Решение важных личных вопросов тоже лучше не откладывать. Тем Овнам, которые имеют влиятельных родственников, можно обратиться к ним за помощью.

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Телец

Вас ждет прилив сил и энергии. Если вы не будете тратить время впустую, то успеете очень многое и не устанете. С утра хорошо было бы заняться хозяйством. Сделать уборку, исправить мелкие бытовые неполадки. Тельцам, которые давно планировали крупные покупки, стоит отправиться в магазин.

Близнецы

Идеально будет провести весь день дома, за привычными делами в семейном кругу. Возможно беспокойство без видимой причины. Некоторых близнецов ждет неприятное известие. Но даже если такое случится, очень скоро выяснится, что все можно исправить. Решение любых рабочих вопросов лучше отложить до завтра.

Рак

Подходящий момент наметить рабочие планы на следующую неделю, даже если у вас выходной. Вы настроены генерировать идеи, не упустите возможность придумать что-то полезное. Начать косметический ремонт или поработать над дизайном дома тоже будет удачным решением.

Лев

Вы будете настроены решать проблемы, причем не только свои. Ваше великодушие и доброжелательность позволят помочь близким и знакомым. При этом постарайтесь не забывать и о собственных интересах. Кое-кто может попытаться воспользоваться вашей сентиментальностью и заставить сделать больше запланированного.

Дева

Вы настроены позитивно, мыслите ясно и склонны к разговорам. Одновременно легко общаться с членами семьи и с менее близким окружением. Девам, которые готовятся к экзаменам или учат иностранные языки, стоит выделить время для занятий. Новые знания усвоятся особенно быстро. Звезды предсказывают получение хороших новостей.

Весы

Может показаться, что на нас навалилось слишком много проблем. Не пытайтесь справиться со всеми задачами в одиночку. Помните, что у вас есть близкие люди, которые могут помочь, как только вы их об этом попросите. Если можно отложить дело на потом, лучше это сделать. Отдых сегодня должен быть в приоритете.

Скорпион

С утра лучше всего заняться вашим любимым делом. Возможно, вы будете немного раздражительными и общение с членами семьи не сложится. Поэтому постарайтесь провести немного времени наедине с собой. Это поможет настроиться на позитив.

Стрелец

Самое время отправляться в путешествие или длительную командировку. Возможно получение важных новостей, которые вас порадуют. Вы будете настроены позитивно, поэтому удастся просто поговорить и обсудить серьезные вопросы. Не исключены мелкие бытовые неприятности, но все они окажутся легко преодолимыми.

Козерог

Если у вас запланированы дела, постарайтесь решить их в первой половине дня. Это время будет наиболее продуктивным и удачным. Можно отправиться за покупками, обустраивать уют дома или делать мелкий ремонт. Некоторым Козерогам хорошо было бы пригласить гостей, с которыми есть общие деловые интересы.

Водолей

Вы почувствуете прилив сил, которым стоит воспользоваться. Подходящий момент отправиться на тренировку или пробежку. Тем Водолеям, кто только подумывал заняться спортом, есть смысл начать. День благоприятен для любых физических нагрузок и работы руками.

Рыбы

Вам удастся легко уладить те дела, которые раньше пробуксовывали. Верное решение подскажут интуиция и жизненный опыт. Вы сможете многое успеть, если грамотно распорядитесь временем. Но не перерабатывайте и не пытайтесь сделать сразу все. Отдохнуть также очень важно.

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