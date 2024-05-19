Украинские защитники поразили 55 единиц вооружения и военной техники противника.

На южном направлении российские террористы не оставили попыток выбить подразделения украинских защитников с их позиций, но понесли значительные потери.

В целом, по данным Сил обороны юга Украины, на Ореховском и Херсонском направлении, благодаря действиям подразделений ВСУ, уменьшилось на 111 российских военных, часть - невозвратные потери.

Кроме того, украинские защитники поразили 55 единиц вооружения и военной техники противника: три реактивные системы залпового огня "Град", танк, 12 пушек, зенитная установка, три миномета, 22 единицы автобронетехники, две разведывательные БпЛА, станция радиоэлектронной борьбы, две лодки, по четыре камеры видеонаблюдения и аэрофотостанции. Также уничтожено три места хранения боеприпасов, три наблюдательных пункта, огневую позицию и два трансформатора.

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Говорится, что за прошедшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 бесполезных штурмов в районе Старомайорского, на левобережье Днепра Херсонщины - 6 штурмов. Понеся потери, захватчики отошли на свои исходные позиции.

Кораблей вражеского флота в Черном и Азовском морях не наблюдается, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время за прошедшие сутки агрессор направил с тактической авиации крылатую ракету, вероятно, Х-59 в направлении Днепропетровщины. Ракета уничтожена, но в результате падения обломков повреждена линия электропередачи.

Также оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали ударные дроны различных типов, продолжили осуществлять аэроразведку - зафиксирован пролет 210 разведывательных БпЛА.

Против мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг применил 197 FPV-дронов, 14 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 234 осколочных боеприпаса.

"В результате применения врагом средств огневого поражения по Херсону и 11 населенным пунктам Херсонщины погибли два гражданских лица, еще два ранены. Повреждены многоэтажка, частные жилые дома, хозяйственные постройки, припортовая инфраструктура, гараж и гражданские автомобили", - рассказали в Силах обороны.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял акваторию Очаковской громады, в результате попадания FPV-дрона в Дмитровке Куцурубской громады поврежден частный жилой дом.

"На Днепропетровщине враг применил FPV-дроны и обстрелял артиллерией Никопольщину, Червоногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады. В результате применения врагом огневых средств поражения ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, торговые точки, гражданские автомобили, газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожье под огнем российских террористов находилось 7 населенных пунктов. В результате применения противником средств огневого поражения ранен гражданский человек, повреждено около десятка частных жилых домов.

Напомним, накануне, 17 мая, на юге российская оккупационная армия изменила вектор огромного давления - за прошедшие сутки большое количество атак на ВСУ было осуществлено в районе Крынок на Херсонщине. Как сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, враг значительно усилил давление именно в районе Крынок - было 15 штурмов, в районе села Старомайорское было осуществлено около 10 штурмов за сутки.

За 17 мая на юге уменьшилось на 113 российских солдат, из которых 66 - безвозвратные потери.

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