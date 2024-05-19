Выполнять работы крайне опасно, отметил Синегубов.

Украина строит в Харьковской области третью линию обороны и полностью с этим справляется, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Россия уже использовала имеющиеся силы для наступления на этом направлении, поэтому сейчас стоит задача сделать невозможным дальнейшее продвижение оккупантов.

"То, что есть часть недостроенных фортификационных сооружений, - это исключительно потому, что там постоянные обстрелы и выполнять работы там крайне опасно. У нас уже люди погибли на этих работах. 4 погибших и более 15 раненых. Уничтожено более 30 единиц большой специальной строительной техники на сумму более 30 миллионов гривень, но работы продолжаются", - сообщил Синегубов.

Наступление РФ в Харьковской области - актуальное

Как писал УНИАН, Россия продолжает пытаться наступать Харьковском направлении,

Как рассказал Назар Волошин - спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, ВСУ удалось частично стабилизировать ситуацию в городе Волчанск, продолжаются контрударные действия и в других районах и на границе Харьковщины.

"На Липцах ситуация стабилизирована, Силы обороны ведут активные боевые действия. Заставили значительно уменьшить эффективность российских оккупантов, частично вернули позиции, захваченные врагом и смогли даже на тех направлениях взять в плен оккупантов".

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