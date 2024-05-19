Боксер вошел в историю.

В ночь на 19 мая знаменитый украинский боксер Александр Усик победил в поединке британца Тайсона Фьюри. Этот бой стал самым ожидаемым событием года.

Спортсмены боролись за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой был сложным и для Усика, и для Фьюри. Однако украинец одержал победу и вошел в историю. Он получил титул WBC, а также стал первым боксером в 21 веке, который получил звание абсолютного чемпиона.

Украинские звезды болели за Александра Усика и уже успели поздравить легенду с победой в своих соцсетях. УНИАН подготовил подборку реакций знаменитостей на боксерский бой.

Видео дня

Лилия Подкопаева

"Абсолютный чемпион мира! Это достижение чрезвычайно престижное и свидетельствует о безоговорочном превосходстве чемпиона! Браво, Александр!" - написала гимнастка.

Андрей Джеджула

"Поздравляю всех украинцев и тебя Александр! Новая легенда 21-го века. Уже сегодня на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", - сообщил ведущий.

Надя Дорофеева

Артистка распространила мем, на котором вместо статистики уничтоженной российской техники, изображен британский боксер.

Наталья Могилевская

"Украина победа! Наш чемпион! Безграничная гордость! Это было мощно. Исторический бой. Спасибо!" - написала певица.

Андрей Бедняков

"Пришло время вам узнать спарринг-партнера Усика! Я готовил его как мог. С победой, чемпион", - подчеркнул ведущий.

Ольга Фреймут

"Момент, который запомню, как Саша крестился перчаткой. С Богом все возможно. Украина победит", - отметила Ольга.

Тарас Цимбалюк

"Огромная, абсолютная гордость!" - написал актер.

Лилия Ребрик

"Усик - абсолютный победитель! Какой бой! Украина победит на любом поле боя", - написала ведущая.

Alyosha

"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!" - поздравила исполнительница.

Святослав Вакарчук

"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и мурашки по телу! Слава Украине!" - указал музыкант.

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