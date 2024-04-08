В Киевской области работает ППО.

В ночь на понедельник, 8 апреля, Украина в очередной раз оказалась под российской атакой. Оккупанты запустили по территории страны беспилотные летательные аппараты.

Сейчас воздушная тревога охватила шесть областей: Николаевскую, Херсонскую, Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую. После 00:30 Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о двух группах дронов. По последним данным, БПЛА двигались по территории Винницкой области в западном направлении.

В 01:31 в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировали дроны, силы противовоздушной обороны работают по целям.

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