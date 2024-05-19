Подростковый возраст является очень сложным для построения доверительных отношений между родителями и ребенком.

На каждом этапе воспитания ребенка есть свои трудности. Например, для многих родителей проблемой является найти общий язык с детьми-подростками, что потенциально может повредить их психическому развитию.

Чтобы поддерживать здоровый разговор, стоит избегать определенных ошибок, которыми вы можете настроить подростка против себя, или просто травмировать его психику. Издание HuffPost опросило ряд профессионалов, которые работают с семьями и детьми, и составило список фраз, которые родители не должны говорить своим детям-подросткам:

Это мелочи . Что-то, что кажется вам второстепенным, может казаться вашему сыну или дочери достаточно значимым. После таких слов ребенок может чувствовать себя так, будто его неправильно поняли или проигнорировали. Это также может означать, что в следующий раз подросток не захочет делиться с вами своими проблемами и переживаниями. Бери пример с брата/сестры/друга . Такие сравнения вредны в любом возрасте. В современной жизни общество бомбардирует нас сообщениями о том, что мы недостаточно хороши. Например, именно так работает коммерческий маркетинг. Как объясняют эксперты, именно здоровая самооценка позволяет противостоять этим манипуляциям. Родители не должны разрушать самооценку собственного ребенка подобными сравнениями. Ты должен . Психологи отмечают, что родители не должны начинать разговор с подростком с директив. В начале разговора дайте ребенку понять, что его мнение услышано и учтено. И только после этого стоит предлагать свою "точку зрения" и "советы". Наслаждайся лучшей частью жизни сейчас . Взрослые часто забывают, что восприятие детства и подростковых лет как лучшей части жизни возможно только в ретроспективе, когда можно сравнить это с собственным опытом взрослой жизни. Для подростка, который никогда не имел взрослых проблем, его нынешние проблемы действительно кажутся очень серьезными и далеко не пустяковыми. Родители, которые этого не понимают, невольно будут отталкивать ребенка от себя. Почему ты такой безответственный ? Эта фраза не только оскорбительна и, вероятно, заставит ребенка обороняться, она еще и не дает ребенку никакой полезной информации, как исправить проблемное положение. Психологи призывают родителей различать резкую критику и мягкую критику, подкрепленную объяснениями и советами. Таким способом у тебя ничего не получится . Вам может казаться, что вы экономите ребенку время и силы, критикуя его ошибочный подход к определенной работе. Но это вредная атака на самооценку вашего подростка, которая может усилить его неуверенность в себе. В конце концов он просто бросит дело, которое, возможно, было интересным ему в начале. Поэтому снова психологи советуют родителям сосредоточиться не на критике, а на советах. Неважно, что о тебе думают другие . Эта истина может быть понятна взрослому человеку с высоты его жизненного опыта. Но для подростка мнение сверстников важно. Это часть процесса взросления и осознания себя и своего места в мире. Поэтому, если вашего сына или дочь расстроили слова сверстника, продемонстрируйте свое понимание и сочувствие, успокойте ребенка и объясните, почему именно сказанное не соответствует действительности, или должно быть преуменьшено в своей значимости.

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Как писал УНИАН, ошибки родителей в воспитании ребенка потом будут давать о себе знать на протяжении всей его жизни. Поэтому психолог назвала фразу, которую родители никогда не должны говорить маленькому ребенку.

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Также мы рассказывали о лучшей стратегии воспитания детей, которой придерживались родители сооснователя компании Apple Стива Возняка. Позже мультимиллионер воспитывал уже собственных детей по тем же принципам.

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