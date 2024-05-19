Эксперт отметил, что у оккупантов не хватит ресурса растянуть фронт от Сум до Харькова.

Российские оккупанты будут открывать участок фронта неподалеку от города Сумы, поскольку вместе с Харьковом хотят превратить его в "серую зону".

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман, передает Espreso. "Можно предположить, что оккупанты хотят сильно растянуть нашу линию обороны. Потому что Сумщина - это 560 км границы с РФ. Однако у них может не хватить сил, потому что там сосредоточено примерно 30 тыс. российских военных. И как они хотят их растянуть по всей линии фронта, еще и до Харьковщины дотянуть, потому что это уже дойдет до тысячи километров? Не думаю, что они будут это делать", - высказал мнение Гетьман.

По его мнению, оккупанты хотят создать "серую зону" из крупных городов, то есть это "санитарная зона", как говорил их министр иностранных дел Лавров, там более сотни километров от границы с РФ. "Соответственно, в эту "санитарную зону" попадают и Сумы, и Харьков", - отметил эксперт.

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Он сказал, что вглубь ближе к Харькову, должны быть построены фортификации. Если они построены, то дальше этой линии враг вряд ли сможет продвинуться, и если она построена правильно, как это должно быть - первая, вторая, третья линии обороны, которые связаны между собой.

Ситуация вокруг Харькова

Российские оккупанты ежедневно по несколько раз наносят удары по Харькову. Так, 17 мая в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району. Сообщалось, что погибли три человека.

А сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, в результате чего есть погибшие и раненые.

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