Музыканты выразили свою поддержку всем украинцам.

Украинская группа O.Torvald презентовала новую видеоработу на песню "Амстердам". Таким образом они решили поддержать всех украинцев относительно вступления нового закона о мобилизации.

На видео показана история украинского мужчины, который якобы прощается со своей привычной жизнью и едет на фронт.

"Мы не можем закрывать глаза на общую ситуацию в стране. Нам тоже страшно, нам тоже непонятно, как жить дальше. Тяжелая реальность давит на каждого из нас, но все равно хочется мечтать об этом "далеком Амстердаме" и надеяться на то, что "со временем утро снова станет добрым", - отметили музыканты.

Интересно, что сюжет клипа основан на реальных событиях, ведь участники группы вдохновились настоящим воином, который имеет позывной "Амстердам".

"Когда была написана песня "Амстердам", мы думали, что она о надежде в то, что рано или поздно все это непременно будет, и мы можем мечтать о довоенном Киеве, о путешествиях. Но когда решили снимать клип на эту песню, в моей голове всплыла история моего побратима, который сейчас защищает Украину от врагов. Он всегда мечтал побывать в Амстердаме, но ни разу до войны там так и не побывал. Вместо того чтобы бежать от защиты своей страны, он в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных Сил. И у него есть позывной "Амстердам", - рассказал Женя Галич изданию OBOZ.UA.

Реакция зрителей

Украинцы уже успели оценить новый клип группы и написали много положительных комментариев.

"Песня, которая разрывает и греет душу"

"Супер клип! Перекликается с событиями жизни близких"

"Это то, что нужно, молодцы"

"Очень в сердечко".

Напомним, ранее группа "Без Обмежень" презентовала новый клип, который посвятила украинским воинам.

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