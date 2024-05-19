В списке есть недостаток сна и нездоровое питание.

Финансовая грамотность имеет решающее значение для достижения экономической стабильности и разрыва порочного круга бедности. Однако многие люди борются с деструктивным поведением, приводящим к плохим денежным привычкам, которые могут увековечить финансовые трудности, пишет newtraderu.com.

Успешный финансист Стив Бернс описал семь повседневных моделей поведения, напрямую связанных с плохими денежными привычками, которые могут загнать вас в бедность.

Денежные привычки, которые делают вас бедными

Вот семь наиболее распространенных финансовых привычек, которые делают людей бедными, согласно академическим исследованиям:

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Плохой сон. Заработок денег требует полноценного сна. Недостаток сна связан с ожирением и увеличением веса, что может привести к проблемам со здоровьем и увеличению медицинских расходов, истощающих финансовые ресурсы. Недостаток сна нарушает здоровые привычки и способность принимать решения. Получить образование и сделать успешную карьеру в условиях постоянного недосыпания сложно.

Нездоровое питание. Например, частые траты денег на фаст-фуд, что может негативно повлиять на здоровье и привести к заболеваниям, связанным с ожирением. Это увеличивает расходы на здравоохранение и снижает производительность, увековечивая порочный круг бедности.

Зависимость от табака и психоактивных веществ. Покупка сигарет или других веществ, вызывающих привыкание, - это дорогостоящая привычка. Табачная зависимость, особенно начиная с раннего возраста, может привести к раку полости рта и другим проблемам со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения и снижают потенциальные доходы, удерживая людей в ловушке бедности. Наркомания также является основной причиной бездомности и бедности.

Отсутствие финансовой грамотности. Неумение управлять своими финансами - плохая привычка. Недостаток знаний о составлении бюджета, сбережениях и инвестировании может привести к неверным финансовым решениям, из-за которых люди остаются в нищете. Финансовая стабильность является защитным фактором для семей, и без финансового образования людям сложно эффективно управлять своими деньгами.

Отсутствие доступа к банковским услугам. Банки имеют решающее значение для содействия финансовой доступности и поощрения сбережений среди людей с низкими доходами. Без доступа к этим услугам люди с меньшей вероятностью будут делать сбережения и с большей вероятностью останутся в бедности.

Экономическая зависимость от государственных пособий. Такая зависимость от правительства может увековечить бедность, не позволяя людям развивать навыки и получать доход.

Вредные для здоровья привычки. Хронические проблемы со здоровьем могут привести к прогулам на работе, медицинским расходам и порочному кругу бедности. Из-за затрат плохие привычки в отношении здоровья также могут существенно повлиять на финансовую стабильность человека.

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