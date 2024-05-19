Известно, что новый закон вступил в силу 18 мая.

Представительница Днепропетровского областного ТЦК и СП Алена Кузина отметила, что по новому закону о мобилизации места, где могут вручать повестки, существенно не изменились. По ее словам, ее могут вручить по месту работы, жительства и в общественных местах, ведь эти способы являются законными.

"Кроме ТЦК и СП у нас повестки могут вручать органы Службы безопасности Украины, внешней разведки, также местное самоуправление, сельские и поселковые советы. Это такая процедура, это закон о мобилизации и мобилизационной подготовке", - отметила специалист в комментарии "Суспільному".

Кузина добавила, что в списке тех, кто может вручать повестки, есть руководители предприятий, учреждений и организаций, где работает военнообязанный. Также среди них есть управляющие многоквартирных домов. В повестке будет указан срок, до которого человеку нужно обратиться в ТЦК, если он этого не сделает - будут наказания.

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"Мы смотрим на ситуацию, если человек делает это сознательно, то это ответственность по статьям 210 и 210/1. Составляется административный протокол в отношении этого человека. Если нарушения идут систематические, то может наступить уголовная ответственность", - подчеркнула представитель ТЦК.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее эксперты рассказали, будут ли иметь мобилизованные заключенные ежегодный отпуск и смогут ли освободиться от службы по состоянию здоровья. По их словам, ежегодный основной отпуск не будет предоставляться, однако таких военнослужащих могут отпустить по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

В свою очередь адвокат Роман Симутин заявил, что военнообязанных могут оштрафовать даже после добровольного визита в ТЦК. По его словам, это возможно в нескольких случаях.

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