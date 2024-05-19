Пока что американские чиновники не соглашаются отменить запрет на использование американского оружия для ударов по российским тылам, но Украина усиливает давление.

Попытки ВСУ отразить массированное наступление РФ в Харьковской области подчеркнули проблему, которую Киев уже давно пытается отменить - запрет на удары американским оружием по российской территории.

Оккупанты начали наступление на Харьков из соседней Белгородской области, и некоторые украинские официальные лица утверждают, что атаку можно было бы смягчить, если бы ВСУ разрешили бить по целям в этой области РФ, пишет The Hill. Издание отметило, что на днях делегация из пяти членов украинского парламента под руководством Давида Арахамии отправилась в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента Джо Байдена и законодателями Конгресса, в попытке заставить США отменить запрет. Но во время круглого стола для СМИ в Вашингтоне украинские законодатели выразили ощутимое разочарование тем, что США по-прежнему выступают против этой политики.

Глава украинской парламентской группы по отношениям с США Давид Арахамия заявил: "Военные люди, генералы, не понимают. Поэтому они подталкивают нас политиков, остановить это безумие".

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Президент украинского аналитического центра "Центр трансатлантического диалога" Максим Скрипченко отметил, что если бы запрет был снят до наступления на Харьков, это могло бы помешать оккупантам сосредоточить войска на границе.

А в Институте по изучению войны отметили, что Россия использует свое воздушное пространство "убежище" и что Украина не может эффективно защищаться от российских КАБов без перехвата российских самолетов в российском воздушном пространстве."Ни Россия, ни какое-либо другое государство не имеет права считать свою суверенную территорию неприкосновенной в развязанной ею войне", - отметили аналитики Института.

Удары ВСУ по тылам российских оккупантов

Украина уже давно утверждает, что ее способность атаковать законные военные объекты в РФ жизненно важна для ее собственной обороны.

Вместо изменения политики Украина прибегла к нанесению ударов по территории РФ с помощью своего оружия, включая дешевые беспилотники, которые атакуют нефтеперерабатывающие заводы. В последние месяцы кампания по нанесению ударов по нефтеперерабатывающим заводам с помощью дронов набрала темпы.

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