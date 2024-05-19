Последний раз производитель выводил на рынок полностью новый дизайн iPhone в 2017 году с выходом iPhone X.

В начале мая известный инсайдер Джефф Пу сообщил, что в 2025 году Apple пересмотрит линейку смартфонов и откажется от модели Plus. Вместо нее компания выпустит новую модель с приставкой iPhone 17 Slim. Издание The Information рассказало, что будет из себя представлять такой айфон.

С точки зрения позиционирования и стоимости Slim будет совершенно новым продуктом с ценником выше, чем iPhone Pro Maх. То есть это будет смартфон "класса люкс" по версии Apple, некая альтернатива моделям Ultra на Android.

Помимо того, что iPhone 17 Slim будет значительно тоньше текущих моделей, он также получит измененный блок камеры, который разместится сзади по центру. Напомним, последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone в 2017 году с выходом iPhone X, который принес безрамочный дизайн с Face ID вместо Touch ID и множество других новшеств.

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Ресурс The Infirmation говорит, что модель Slim, получит экран размером от 6,1 до 6,7 дюйма (вероятно, 6,5 дюйма), алюминиевую рамку, более узкий Dynamic Island, улучшенную селфи-камеру и новый тип OLED-дисплеев. Сколько будет стоить такой айфон, не упоминается, но предположительно минимум $1300.

До выхода серии iPhone 17 еще довольно долго – дебют телефонов состоится осенью 2025 года. До тех пор планы Apple могут несколько раз измениться. Но слухи о ребрендинге старшей модели ходят уже давно, подчеркивая желание производителя выделить премиальность самого топового Айфона, как это делают Android-производители.

Также в 2025 году Apple намерена выпустить бюджетный iPhone SE и его ждет крупный редизайн. Ожидается, что на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Презентация телефона, скорее всего, пройдет весной следующего года.

А меж тем до релиза iPhone 2024 года осталось чуть больше трех месяцев. Если верить инсайдам, "прошки" рекордно вырастут в размерах, а все модели iPhone 16 получат еще одну кнопку.

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