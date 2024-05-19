Новая передача вооружений США и неспособность РФ координировать наземные и воздушные силы могут ограничить продвижение Москвы.

Новое российское наступление забрало километры территорий вблизи Харькова, но предоставление нового оружия США и неспособность России координировать свои сухопутные и воздушные силы делают прорыв маловероятным. Об этом пишет USA Today со ссылкой на официальных лиц США и военных аналитиков.

Отмечается, что украинские войска, подкрепленные американским оружием на миллиарды долларов, ограничат достижения России. Но Харьков может столкнуться с новыми бомбардировками, поскольку российская артиллерия приближается.

"Украинцам не грозит проигрыш, но они сейчас не выиграют. Нет мирных переговоров, и нет интереса к ним со стороны украинцев. Россия чувствует, что имеет инициативу", - сказал Сет Джонс, директор программы международной безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. Видео дня

По его мнению, хотя прорыв российских войск маловероятен, украинское моральное состояние и живая сила стали проблемой после месяцев непрерывных боев, небольшого количества подкреплений и сокращения запасов боеприпасов.

В свою очередь Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований безопасности в университете Сент-Эндрюс (Шотландия), говорит, что после того как украинские военные направили туда подкрепление, российские войска прекратили продвижение на северо-востоке Украины.

"Посмотрим, смогут ли они сначала взять маленький городок Волчанск", - сказал О'Брайен.

Война в Украине: последние оценки

Россия оправилась от поражений 2022-го, а война в Украине стала соревнованием смекалки и выносливости. Об этом написало The Washington Post. По мнению журналистов, наглядной демонстрацией растущей стойкости России является начало наступления на севере Харьковской области.

В свою очередь американский эксперт Майкл Бонер перечислил, что нужно Украине для победы над РФ. По его мнению, имея от 14 до 21 хорошо оснащенных бригад, Украина могла бы вытеснить россиян со всей своей территории.

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